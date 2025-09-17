یو اے ای سنٹرل بینک کا بیس ریٹ میں کمی کا اعلان

ابوظہبی، 17 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک نے اوور نائٹ ڈپازٹ فیسلٹی (ODF) پر لاگو بیس ریٹ میں 25 بیسس پوائنٹس کی کمی کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد شرح 4.40 فیصد سے کم ہو کر 4.15 فیصد ہو جائے گی۔ یہ فیصلہ جمعرات، 18 ستمبر سے نافذ العمل ہوگا۔
یہ اقدام امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے ریزرو بیلنسز پر سود کی شرح میں 25 بیسس پوائنٹس کمی کے اعلان کے بعد کیا گیا۔
مزید برآں، مرکزی بینک نے قلیل مدتی لیکویڈیٹی کے حصول کے لیے مقررہ کریڈٹ سہولتوں کے تحت دی جانے والی شرح سود کو بیس ریٹ سے 50 بیسس پوائنٹس زیادہ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
واضح رہے کہ بیس ریٹ، جو امریکی فیڈرل ریزرو کے ریزرو بیلنس پر سود سے منسلک ہے، متحدہ عرب امارات کی مانیٹری پالیسی کے عمومی رجحان کا اشارہ دیتا ہے اور منی مارکیٹ میں اوور نائٹ سود کی شرحوں کے لیے ایک مؤثر کم از کم حد فراہم کرتا ہے۔