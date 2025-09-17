امارات کا شام میں السویدا بحران کے حل کی روڈمیپ کا خیرمقدم

ابوظبی، 17 ستمبر 2025 (وام) – متحدہ عرب امارات نے شامی حکومت کی جانب سے صوبہ السویدا کے بحران کے حل کے لیے روڈمیپ طے پانے کے اعلان کا خیرمقدم کیا ہے اور اس سلسلے میں ہاشمی مملکت اردن اور امریکہ کی کوششوں کو سراہا ہے۔
وزارتِ خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ شام میں استحکام کو مضبوط بنانا ناگزیر ہے تاکہ ملک کی وحدت برقرار رہے، مزید جانی نقصان سے بچا جا سکے، شہریوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے اور ریاست کی خودمختاری و قانون کی حکمرانی قائم رہے۔
وزارت نے اس بات کا اعادہ کیا کہ امارات شام کے ان تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کرتا ہے جو ملک کی سلامتی، استحکام اور تمام علاقوں پر خودمختاری کے تحفظ کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی امارات نے شامی عوام کے ساتھ اپنی یکجہتی اور ان کی امن، سلامتی، باعزت زندگی، پُرامن بقائے باہمی اور ترقی کی خواہشات کے حصول کے لیے ہر کوشش کی حمایت کا بھی یقین دلایا۔