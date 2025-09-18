دبئی کلچر کا سالانہ اسٹوڈنٹ آرٹ شو 2025 کی سرپرستی کا اعلان

دبئی، 18 ستمبر 2025 (وام)--دبئی کلچر اینڈ آرٹس اتھارٹی (دبئی کلچر) نے خطے کے سب سے بڑے نوجوانوں کے آرٹ فیسٹیول سالانہ اسٹوڈنٹ آرٹ شو (ASAS) 2025 کی سرپرستی کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد نوجوان صلاحیتوں کو بااختیار بنانا اور جدت طرازی کو فروغ دینا ہے۔
اتھارٹی کی شمولیت اس کے اس مشن کو اجاگر کرتی ہے کہ دبئی کو عالمی ثقافتی مرکز، تخلیقی صلاحیتوں کی نرسری اور ٹیلنٹ کے لیے ایک متحرک مرکز کے طور پر مستحکم کیا جائے، جبکہ فنون کو روزمرہ زندگی کا لازمی جزو بنایا جائے۔
اپنے پانچویں ایڈیشن میں داخل ہونے والا یہ فیسٹیول، جو فنون آرٹس گروپ اور یوتھ کری ایٹو مائنڈز ہب کے تعاون سے منعقد ہو رہا ہے، اب تک کا سب سے بڑا ہوگا جس میں خلیجی ممالک سمیت خطے بھر سے ریکارڈ تعداد میں طلبہ شریک ہوں گے۔
دو روزہ ایونٹ میں ایک بڑے مشترکہ آرٹ انسٹالیشن کا انکشاف کیا جائے گا اور "بیٹل آف برشز – جونیئر" مقابلہ بھی منعقد ہوگا، جہاں نوجوان فنکار براہِ راست چیلنج میں اپنی مہارت کا مظاہرہ کریں گے۔
"وی آر ون (We Are One)" کے عنوان کے تحت یہ فیسٹیول یکم اور 2 نومبر کو ہوگا، جس میں پرفارمنس، کہانیاں سنانے کے سیشنز اور انٹرایکٹو ورکشاپس شامل ہوں گی، تاکہ ایونٹ کو بین الثقافتی مکالمے، تخلیقی صلاحیت اور شمولیت کا ایک متحرک پلیٹ فارم بنایا جا سکے۔
سالانہ اسٹوڈنٹ آرٹ شو 2025 اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ فن کس طرح کمیونٹیز کو متحد کرتا ہے، نئی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے اور دبئی کے خطے کی تخلیقی نشاۃ ثانیہ میں قائدانہ کردار کو مضبوط بناتا ہے۔ اس میں طلبہ، والدین، اساتذہ، اسکولز، آرٹ سے محبت کرنے والوں اور وسیع تر کمیونٹی کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔