ابوظہبی کے ولی عہد کی گورنر کیوٹو سے ملاقات، دوطرفہ تعاون پر تبادلہ خیال

کیوٹو، جاپان، 18 ستمبر، 2025 (وام)--ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان نے جاپان کے صوبہ کیوٹو کے گورنر تاکاتوشی نیشی واکی سے ملاقات کی۔
یہ ملاقات ولی عہد کے جاپان کے دورے کے دوران ہوئی جہاں وہ ایکسپو 2025 اوساکا میں یو اے ای پویلین کے تحت منعقدہ "یو اے ای ڈے" کی تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں۔
ملاقات میں اختراع، انفراسٹرکچر، پائیدار حل اور دیگر مشترکہ اسٹریٹجک شعبوں میں تعاون کو بڑھانے اور تجربات کے تبادلے کے مواقع پر بات چیت ہوئی تاکہ پائیدار ترقی کے اہداف کو آگے بڑھایا جا سکے۔
اس موقع پر ابوظہبی کراؤن پرنس کورٹ کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن طحنون بن محمد النہیان، محکمہ بلدیات اور ٹرانسپورٹ کے چیئرمین محمد علی الشرفا، ابوظہبی ایگزیکٹو کونسل کے سیکرٹری جنرل اور ولی عہد کی عدالت میں ولی عہد کے دفتر کے چیئرمین سیف سعید غباش، ابوظہبی میڈیا آفس کی چیئرپرسن اور ولی عہد کی عدالت میں اسٹریٹجک تعلقات کے مشیر مریم عید المہیری اور امارات کے جاپان میں سفیر و ایکسپو 2025 اوساکا میں یو اے ای پویلین کے کمشنر جنرل شہاب احمد الفہیم بھی موجود تھے۔