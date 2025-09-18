عجمان میونسپلٹی کا اسکولوں میں جامع معائنہ مہم کا آغاز

عجمان، 18 ستمبر، 2025 (وام)--عجمان میونسپلٹی و پلاننگ ڈپارٹمنٹ (MPDA) نے نئے تعلیمی سال کے آغاز پر عجمان کے تمام اسکولوں میں ایک جامع معائنہ مہم کا آغاز کیا ہے۔
یہ مہم ایک مربوط منصوبے کا حصہ ہے جس کا مقصد طلبہ اور عملے کے لیے محفوظ اور صحت مند تعلیمی ماحول فراہم کرنا ہے۔ میونسپلٹی نے واضح کیا کہ طلبہ کی سلامتی اولین ترجیح ہے، جو عجمان وژن 2030 کے مطابق ہے جس کا مقصد عجمان کو زیادہ پُرکشش اور قابلِ رہائش بنانا ہے۔
اس موقع پر محکمہ صحت عامہ کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ڈاکٹر انجینئر خالد معین الحسنی نے کہا کہ ادارہ پیشگی نگرانی کے اقدامات کر رہا ہے۔ ان میں اسکولوں کو خوراک فراہم کرنے والے سپلائرز کی جانچ اور منظوری شامل ہے تاکہ وہ اعلیٰ ترین فوڈ سیفٹی معیار پر پورا اتریں، اداروں کی ریگولیٹری ریٹنگ کو یقینی بنایا جا سکے، خوراک کے نظام کی تعمیل ہو، غذائی اجزاء اور الرجیز سے متعلق درست لیبل فراہم کیے جائیں اور اسکولوں میں ممنوعہ کھانے کی اشیاء پر مکمل پابندی ہو۔
انہوں نے مزید بتایا کہ ایم پی ڈی اے نے خوراک اور پانی کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے ایک باقاعدہ معائنہ پروگرام نافذ کیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت نمونے باقاعدگی سے لیے جاتے ہیں اور مائیکرو بایولوجیکل و کیمیکل لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے ان کی جانچ کی جاتی ہے۔ کسی بھی غیر معیاری شے کے خلاف فوری کارروائی کی جاتی ہے جس میں عارضی معطلی اور درستگی کے اقدامات شامل ہیں تاکہ طلبہ کو صحت کے خطرات سے بچایا جا سکے۔
ڈاکٹر الحسنی کے مطابق اسکول کینٹین کے نگرانوں کے لیے خصوصی تربیتی پروگرام بھی ترتیب دیے گئے ہیں تاکہ انہیں ضروری مہارتیں فراہم کی جا سکیں۔
مزید برآں، میونسپلٹی اسکولوں کے سوئمنگ پولز کی سند کاری کے پروگرام پر بھی عمل کر رہی ہے۔ اس اقدام میں پانی کے معیار کی جانچ، فلٹریشن اور ڈس انفیکشن سسٹم کی کارکردگی، ریسکیو آلات اور تربیت یافتہ لائف گارڈز کی موجودگی کو یقینی بنانا شامل ہے۔ مہم کے دوران اسکولوں کی انڈور اسپورٹس سہولیات کا بھی معائنہ کیا جاتا ہے تاکہ صحت و حفاظت کے تقاضوں کی پاسداری یقینی بنائی جا سکے۔
ایم پی ڈی اے اسکولوں میں ہوا کے معیار کی نگرانی پر بھی خصوصی توجہ دے رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک باقاعدہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے جو کاربن ڈائی آکسائیڈ، باریک ذرات اور وولیٹائل آرگینک کمپاؤنڈز کی سطح کو ماپتا ہے۔ اس کے ساتھ وینٹی لیشن اور ایئر کنڈیشننگ سسٹم کی کارکردگی کا جائزہ لے کر اسکولوں کو تکنیکی سفارشات فراہم کی جاتی ہیں تاکہ صاف اور آلودگی سے پاک ماحول یقینی بنایا جا سکے۔