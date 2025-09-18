جنیوا میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کانفرنس کے دوران یو اے ای کی زیرصدارت اجلاس، ڈیجیٹل تجارت کے فروغ پر زور

جنیوا، 18 ستمبر 2025 (وام)--ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن (WTO) پر پارلیمانی کانفرنس کے دوران متحدہ عرب امارات کی زیرصدارت ‘ڈیجیٹل تجارت کے ذریعے کثیرالجہتی کے فروغ’ کے عنوان کے ساتھ ایک اجلاس منعقد ہوا۔ یہ اجلاس بین البرلمانی یونین (IPU) اور یورپی پارلیمنٹ کے اشتراک سے منعقد کیا گیا، جس میں اراکین پارلیمان، پالیسی سازوں اور بین الاقوامی ماہرین نے شرکت کی۔
وفاقی قومی کونسل کے رکن اور آئی پی یو میں پارلیمانی ڈویژن کے رکن ڈاکٹر مروان عبید المہیری نے اجلاس کی صدارت کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پارلیمان مؤثر اور لازمی قواعد و ضوابط تشکیل دینے میں کردار ادا کرے تاکہ ڈیجیٹل تجارت کو فروغ دیا جا سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے ڈبلیو ٹی او کی اصلاحات جاری رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا تاکہ رکن ممالک کے تقاضے پورے ہوں اور کثیرالجہتی تجارتی نظام کو عالمی معیشت اور استحکام کے لیے مضبوط بنایا جا سکے۔
ڈاکٹر المہیری نے کہا کہ پارلیمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی قانون سازی کو آگے بڑھائے جو سرحد پار ڈیجیٹل تجارت میں رکاوٹیں دور کرے اور ڈیجیٹل اعتماد قائم کرے۔ ان کے مطابق اس عمل سے نہ صرف کاروباری حضرات اور صارفین کو سہولت ملے گی بلکہ ڈیجیٹل معیشت کو فروغ ملے گا اور کثیرالجہتی تجارتی نظام کو مزید تقویت حاصل ہوگی۔