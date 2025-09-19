سیپا معاہدے کے تحت امارات–بھارت تجارت 2025 کی پہلی ششماہی میں 37.6 ارب ڈالر تک پہنچ گئی

ابوظہبی، 19 ستمبر 2025 (وام)--وزیر مملکت برائے خارجہ تجارت ڈاکٹر ثانی بن احمد الزیودی نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور بھارت کے درمیان جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے (سیپا) کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ یہ معاہدہ فروری 2022 میں ہوا تھا اور مئی 2022 سے نافذ ہے۔
انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان غیر تیل تجارت 2025 کی پہلی ششماہی میں 37.6 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، جو 2024 کی اسی مدت کے مقابلے میں 33.9 فیصد زیادہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیپا معاہدہ 2030 تک 100 ارب ڈالر کی تجارت کے ہدف کے قریب پہنچ رہا ہے۔
ڈاکٹر الزیودی کے مطابق ان نتائج کے پیچھے دونوں ممالک کی قیادت کی توجہ اور اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کا تسلسل ہے۔ حال ہی میں ابوظہبی میں امارات–بھارت مشترکہ ٹاسک فورس کا 13واں اجلاس شیخ حامد بن زاید النہیان کی صدارت میں ہوا، جس میں سیپا معاہدے کے تحت تعاون کو مزید بڑھانے کے طریقوں پر غور کیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ امارات اور بھارت کی معاشی شراکت داری صرف تجارتی یا سرمایہ کاری تک محدود نہیں بلکہ یہ ترقی کے مشترکہ اہداف کے حصول، سرمایہ کاری میں تیزی اور کاروباری مواقع پیدا کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔