ابو ظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زاید کی اوساکا ایکسپو 2025 میں "یو اے ای ڈے" کی تقریبات میں شرکت

او سا کا، جاپان، 19 ستمبر 2025 (وام)--ابوظہبی کے ولی عہد، شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان نے ایکسپو 2025 اوساکا میں "یو اے ای ڈے" کی تقریبات میں شرکت کی۔
تقریبات کا آغاز روایتی اماراتی موسیقی اور ثقافتی دستوں کی پریڈ سے ہوا، جو مرکزی ہال کی جانب بڑھتے ہوئے اپنے دلکش فنون سے حاضرین کو محظوظ کرتے رہے۔ یہ مظاہرے اماراتی روایات اور ثقافت کی اصل جھلک پیش کرتے ہیں۔
دورے کے دوران، ولی عہد نے مختلف ثقافتی سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا جو 17 قومی اداروں کے تعاون سے منعقد ہوئیں۔ ان میں محکمہ سیاحت و ثقافت ابو ظہبی، ابو ظہبی میوزک اینڈ آرٹس فاؤنڈیشن اور یو اے ای اسپیس ایجنسی شامل تھیں۔ سرگرمیوں میں روایتی دستکاری کی ورکشاپس، ثقافتی و فنون کے مظاہرے اور ایسے مکالماتی سیشن شامل تھے جن میں پائیدار ترقی اور سائنسی جدت کے میدان میں اماراتی ماڈل کو اجاگر کیا گیا۔
"یو اے ای پویلین" کو سرکاری شراکت دار اداروں جیسے محکمہ سیاحت و ثقافت ابوظہبی، ادنوک، اسپیس 42 اور پیور ہیلتھ کی حمایت حاصل ہے۔
پروگرام میں سفارت کاری پر مبنی تقریبات بھی شامل تھیں جن کا مقصد جاپان اور امارات کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینا تھا۔ ان سرگرمیوں میں تعلیم، ثقافت اور پائیداری جیسے شعبوں پر مشترکہ اقدامات شامل تھے۔ جاپان کے شہر اریڈا کی یووا جونیئر ہائی اسکول سمیت معروف تعلیمی اداروں کے ساتھ تعاون بھی اس کا حصہ رہا۔
شیخ خالد نے اماراتی نوجوان ہنرمندوں سے بھی ملاقات کی، جو ایکسپو میں ملک کی نمائندگی میں پیش پیش تھے۔ انہوں نے ان کی خدمات کو سراہا اور کہا کہ نوجوان ہی اصل سفیر ہیں جو قومی شناخت اور ثقافتی اقدار کو دنیا بھر میں اجاگر کرتے ہیں اور بین الثقافتی مکالمے کو مضبوط بناتے ہیں۔
ایکسپو 2025 اوساکا میں "یو اے ای ڈے" کی تقریبات امارات کے اس عزم کی عکاسی کرتی ہیں کہ وہ عالمی سطح پر مکالمے، شراکت داری اور ثقافتی تبادلے کو فروغ دیتا رہے۔
شیخ خالد کے ہمراہ وفد میں ابوظہبی کراؤن پرنس کورٹ کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن طحنون بن محمد النہیان، صنعت اور جدید ٹیکنالوجی کے وزیر اور جاپان کے لیے متحدہ عرب امارات کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر سلطان احمد الجابر، وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریِم الہاشمی، محکمہ بلدیات اور ٹرانسپورٹ کے چیئرمین محمد علی الشرفا، ابوظہبی ایگزیکٹو کونسل کے سیکرٹری جنرل اور ولی عہد کے دفتر کے چیئرمین سیف سعید غباش، ابوظہبی میڈیا آفس کی چیئرپرسن اور ولی عہد دیوان میں اسٹریٹجک تعلقات کی مشیر مریم عید المہیری اور امارات کے جاپان میں سفیر شِہاب احمد الفہیم شامل تھے۔