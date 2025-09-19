راس الخیمہ میں وسطی امریکی ممالک کی آزادی کی تقریب، شیخ سعود کی شرکت

راس الخیمہ، 19 ستمبر 2025 (وام)--راس الخیمہ کے حکمران شیخ سعود بن صقر القاسمی نے کوسٹا ریکا، ایل سلواڈور اور گوئٹے مالا کے سفیروں کی جانب سے منعقدہ تقریب میں شرکت کی۔ یہ تقریب وسطی امریکی ممالک کی آزادی کی 204ویں سالگرہ پر انٹرکانٹینینٹل راس الخیمہ میں ہوئی۔
تقریب میں کوسٹا ریکا کے سفیر فرانسسکو جے شاكون ہیرنانڈیز، ایل سلواڈور کے سفیر گیراردو پیریز فیگوروا، اور گوئٹے مالا کے سفیر جارج رافیل رویز موجود تھے۔ امارات کی وزارتِ خارجہ کے انڈر سیکریٹری عمر عبید الشمسی اور دیگر حکام بھی شریک ہوئے۔
شیخ سعود نے کہا کہ امارات اور وسطی امریکی ممالک کے تعلقات باہمی احترام اور تعاون پر مبنی ہیں اور یہ تعلقات ترقی اور خوشحالی میں مددگار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ راس الخیمہ ان تعلقات کو اقتصادی تعاون اور نئی شراکت داریوں کے ذریعے مزید بڑھانے کے لیے پُرعزم ہے۔
سفیروں نے امارات کے ساتھ تعلقات کو اہم قرار دیا اور کہا کہ وہ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے شیخ سعود کی میزبانی پر شکریہ ادا کیا اور راس الخیمہ کی ترقی کو سراہا۔