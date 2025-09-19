لیوا انٹرنیشنل فیسٹیول 12 دسمبر سے 3 جنوری تک منعقد ہوگا

ابوظہبی، 19 ستمبر، 2025 (وام)--محکمہ ثقافت و سیاحت ابوظہبی کے اعلان کے مطابق لیوا انٹرنیشنل فیسٹیول 2026 بارہ دسمبر 2025 سے تین جنوری 2026 تک الظفرہ ریجن کے لیوا میں منعقد ہوگا۔
یہ فیسٹیول الظفرہ ریجن میں حکمران کے نمائندے عزت مآب شیخ حمدان بن زاید النہیان کی سرپرستی میں لیوا اسپورٹس کلب، الظفرہ میونسپلٹی، ابوظہبی پولیس، میرال، ابوظہبی میڈیا نیٹ ورک اور دیگر اداروں کے تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے۔
23 روزہ فیسٹیول میں اسپیڈ ریسز، ڈرفٹ شوز اور ڈون ڈرائیونگ چیلنجز شامل ہوں گے جن میں دنیا بھر کے ماہر کھلاڑی اور مقابلہ کرنے والے شریک ہوں گے۔ اس کے ساتھ خاندانی تفریحی شوز، موسیقی کے پروگرام، ثقافتی دورے اور مختلف سرگرمیاں بھی ہوں گی۔ تمام سرگرمیاں "تل موریب" کے ارد گرد منعقد ہوں گی جو امارات کا بلند ترین ریت کا ٹیلہ ہے۔
فیسٹیول میں ملک اور بیرون ملک سے آنے والے زائرین شریک ہوں گے جن میں کیمپنگ اور صحرا کے شوقین، ایڈونچر کے دلدادہ اور ورثے اور موٹر اسپورٹس کے چاہنے والے شامل ہوں گے۔
محکمہ ثقافت و سیاحت ابو ظہبی کی جانب سے "لیوا ولیج" میں بھی سرگرمیاں ہوں گی جن میں صحرائی اور فنون کے پروگرام، روایتی ہنر منڈی، تخلیقی ورکشاپس، بچوں کے کھیل، مقامی دکانیں اور ریستوران شامل ہوں گے۔
فیسٹیول کا مکمل پروگرام آئندہ ہفتوں میں جاری کیا جائے گا۔