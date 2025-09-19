اماراتی صدر شیخ محمد بن زاید سربیا کے ورکنگ دورے پر پہنچ گئے

بلغراد، 19 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان سربیا کے ورکنگ دورے پر آج بلغراد پہنچ گئے۔
ان کا استقبال سربیا کے صدر الیگزاندر ووچچ نے بلغراد نکولا ٹیسلا ایئرپورٹ پر کیا، جہاں اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔
اماراتی صدر کے ہمراہ آنے والے وفد میں دبئی کے ولی عہد اور وزیرِ دفاع عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، صدر کے مشیر عزت مآب شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان کے علاوہ کئی وزراء اور اعلیٰ حکام شامل ہیں۔