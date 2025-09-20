اماراتی صدر کی سربیا کے قومی دن کی فوجی پریڈ میں شرکت

بلغراد، 20 ستمبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے جمہوریہ سربیا کے صدر الیگزاندر ووچچ کے ساتھ سربیائی اتحاد، آزادی اور قومی پرچم کے دن کے موقع پر فوجی پریڈ میں شرکت کی۔ یہ تقریب شیخ محمد بن زاید کے سربیا کے ورکنگ دورے کے دوران بلغراد میں صدارتی محل کے سامنے منعقد ہوئی۔
صدر ووچچ اور اعلیٰ سربیائی حکام نے اماراتی صدر کا استقبال کیا۔ پریڈ میں سربیائی مسلح افواج کی مختلف یونٹس نے حصہ لیا جن میں فوجی گاڑیوں، دفاعی نظام، آبی بیڑہ، کمانڈ و پروٹیکشن فورسز، فضائی دفاعی یونٹس اور پیرا ٹروپرز کی نمائش شامل تھی۔ اس موقع پر تقریباً 300 میٹر طویل سربیائی قومی پرچم بھی فضا میں لہرایا گیا۔
شیخ محمد بن زاید نے اس قومی موقع پر صدر ووچچ کو مبارکباد دی اور سربیا کی ترقی، استحکام اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے امارات اور سربیا کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ دونوں ممالک باہمی تعاون کے ذریعے اپنے عوام کے مفاد میں کام کرتے رہیں گے۔
پریڈ میں دبئی کے ولی عہد اور وزیر دفاع عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم، صدارتی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، صدر کے مشیر عزت مآب شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان اور کئی وزراء و اعلیٰ حکام نے بھی شرکت کی۔
اماراتی صدر نے بلغراد سے روانگی اختیار کی اور سربیا کا ورکنگ دورہ مکمل کیا۔