رفح بارڈر کراسنگ: آٹھ اماراتی قافلے انسانی ہمدردی کی امداد لے کر غزہ پہنچ گئے

رفح بارڈر کراسنگ، 20 ستمبر 2025 (وام) — گزشتہ دو ہفتوں کے دوران متحدہ عرب امارات کی آٹھ امدادی کھیپیں رفح بارڈر کراسنگ کے ذریعے غزہ داخل ہوئیں۔ یہ امداد آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت فلسطینی عوام کی معاونت کے لیے فراہم کی گئی ہے۔
امدادی قافلوں میں 128 ٹرک شامل تھے جن پر دو ہزار ٹن سے زائد سامان لدا ہوا تھا۔ ان میں خوراک اور پناہ گاہوں کے لیے ضروری سامان شامل تھا۔
کراسنگ کے دوبارہ کھلنے کے بعد اب تک رفح کے راستے غزہ میں پہنچنے والی اماراتی امداد کا مجموعی حجم 12 ہزار ٹن سے بڑھ چکا ہے۔
مصر کے شہر العریش میں تعینات اماراتی امدادی ٹیم امدادی سامان کی لوڈنگ کی نگرانی کرتی ہے اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ تمام کھیپیں رفح کے راستے غزہ میں اپنے مستحقین تک پہنچیں۔
27 جولائی سے کراسنگ کھلنے کے بعد امارات نے اپنی کوششوں کو مزید تیز کر دیا ہے اور فلسطینی عوام کو مشکل حالات میں سہارا دینے کے لیے بڑے پیمانے پر امدادی کارروائیاں شروع کی ہیں۔ ان اقدامات نے غزہ کے عوام کی مشکلات کم کرنے، انسانی حالات بہتر بنانے اور کمزور طبقوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔
امارات نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا، ان کی مشکلات کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا اور ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔