لندن، 21 ستمبر، 2025 (وام)--برطانیہ نے فلسطین کو باضابطہ طور پر ریاست تسلیم کر لیا ہے۔ یہ فیصلہ دو ریاستی حل کو محفوظ رکھنے اور اسرائیلی و فلسطینی عوام کے لیے دیرپا امن قائم کرنے کے مقصد سے کیا گیا ہے۔
برطانوی وزیرِاعظم کیئر اسٹارمر نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کو تسلیم کرنا ایک تاریخی قدم ہے جو فلسطینی عوام کے ناقابلِ تنسیخ حقِ خودارادیت پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام حکومت کے انتخابی منشور کا بھی حصہ تھا۔
اسٹارمر نے کہا کہ موجودہ حالات میں دو ریاستی حل شدید خطرات سے دوچار ہے اور اس کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات ضروری ہیں۔ ان کے مطابق صرف یہی راستہ دونوں اقوام کے لیے پائیدار امن اور سلامتی کی ضمانت فراہم کر سکتا ہے۔
وزیرِاعظم نے واضح کیا کہ مستقبل کے فلسطین میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ انہوں نے زور دیا کہ حماس فوری طور پر اور بلا شرط تمام یرغمالیوں کو رہا کرے۔