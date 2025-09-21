شیخ عبداللہ بن زاید 80ویں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں اماراتی وفد کی قیادت کریں گے

نیویارک، 21 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے نائب وزیرِاعظم اور وزیرِ خارجہ شیخ عبداللہ بن زاید النہیان 80ویں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس (یو این جی اے 80) میں اماراتی وفد کی قیادت کریں گے۔ یہ اجلاس 22 سے 29 ستمبر تک نیویارک میں منعقد ہوگا۔
اماراتی وفد رکن ممالک، اقوام متحدہ کے عہدیداروں اور شراکت داروں کے ساتھ ملاقاتوں میں شریک ہوگا تاکہ عالمی مسائل کے مشترکہ حل تلاش کیے جا سکیں اور بالخصوص امن و سلامتی کو لاحق خطرات کے مقابلے کے لیے اجتماعی کوششوں کو مضبوط بنایا جا سکے۔
وفد کے مطابق امارات کی ترجیحات میں اقوام متحدہ کی اصلاحات، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اقدامات، تنازعات کا حل، پُرامن بقائے باہمی، خواتین کا کردار، پائیدار ترقی، اور ماحولیاتی و آبی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون شامل ہیں۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے کہا کہ عالمی تعاون موجودہ دور کے چیلنجز کے دیرپا حل کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر اقوام متحدہ کے 80 سالہ ایجنڈے کے ساتھ امارات کی وابستگی کو دہراتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں ایک ایسی اقوام متحدہ کی ضرورت ہے جو زیادہ مؤثر، مضبوط اور لچکدار ہو اور عالمی سطح پر اجتماعی کوششوں کی قیادت کرے۔
اماراتی وفد اعلیٰ سطح کی مختلف نشستوں میں بھی شرکت کرے گا جن میں دو ریاستی حل کانفرنس، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا کلائمٹ سمٹ، اقوام متحدہ کے قیام کی 80ویں سالگرہ کی تقریب، خواتین پر عالمی کانفرنس کے 30 سال مکمل ہونے کی یادگار تقریب اور گلوبل ڈائیلاگ آن اے آئی گورننس کا آغاز شامل ہے۔
امارات کے مستقل نمائندے محمد ابو شہاب نے کہا کہ جنرل اسمبلی کا اجلاس عالمی امن و سلامتی کو درپیش خطرات اور پائیدار ترقی کے اہداف میں رکاوٹوں پر بات کرنے کے لیے اہم پلیٹ فارم ہے۔ ان کے مطابق کثیرالجہتی کو مضبوط کرنا اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں پر عمل کرنا ایک محفوظ اور منصفانہ مستقبل کے لیے ناگزیر ہے۔
یو این جی اے 80 کے لیے اماراتی وفد میں متحدہ عرب امارات کے صدر کے سفارتی مشیر ڈاکٹر انور محمد قرقاش، وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریئم بنت ابراہیم الہاشمی، صنعت اور جدید ٹیکنالوجی کے وزیر اور موسمیاتی تبدیلی کے لیے خصوصی ایلچی ڈاکٹر سلطان احمد الجابر، وزیر خارجہ تجارت ڈاکٹر ثانی احمد الزیودی، موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیات کے وزیر ڈاکٹر آمنہ بنت عبداللہ الداحک، وزیر خاندان سنا سہیل، وزیر مملکت شیخ شخبوط بن نہیان، وزیر مملکت خلیفہ شاہین المرر، وزیر مملکت لانا زکی نسیبہ اور وزیر مملکت سعید مبارک الحجری بھی شامل ہیں۔