خلیفہ فنڈ کی 2007 سے اب تک 1,200 سے زائد کمپنیوں کو 1.4 ارب درہم کی معاونت فراہم

ابوظہبی، 21 ستمبر، 2025 (وام)--خلیفہ فنڈ فار انٹرپرائز ڈویلپمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ اپنے قیام (2007) سے لے کر گزشتہ اگست کے اختتام تک فنڈ نے ایک ہزار دو سو سے زیادہ کمپنیوں کو ایک ارب 40 کروڑ درہم سے زائد کی معاونت فراہم کی۔
خلیفہ فنڈ کی چیف ایگزیکٹو آفیسر، موزہ عبید الناصری نے "امارات: دنیا کا اسٹارٹ اپ کیپیٹل" کے عنوان سے قومی مہم کے آغاز کے موقع پر وام سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اس مہم کے ابتدائی چھ ماہ میں فنڈ کا ہدف ایک ہزار نئے کاروباری افراد کو بااختیار بنانا ہے اور آئندہ مرحلوں میں مزید بہتر نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔
انہوں نے مزید بتایا کہ خلیفہ فنڈ چھ مختلف شعبوں کے تحت تقریباً 70 خصوصی تربیتی کورسز فراہم کرے گا۔ یہ کورسز کاروباری سفر کے ہر مرحلے کا احاطہ کریں گے، جن میں ابتدائی خیال، کمپنی کا قیام اور کاروبار کی ترقی شامل ہیں۔
موزہ الناصری نے کہا کہ فنڈ اس قومی مہم کے مقاصد کو مکمل طور پر سپورٹ کرے گا۔ ان مقاصد میں نوجوانوں کو بااختیار بنانا، انسانی سرمایہ کاری کو فروغ دینا اور چھوٹے و درمیانے درجے کے کاروبار کی بھرپور معاونت شامل ہے۔