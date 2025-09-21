متحدہ عرب امارات کی سوڈان میں مسجد پر حملے کی شدید مذمت

ابوظہبی، 21 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے سوڈان کے علاقے دارفور کے شہر الفاشر کی الدراجہ بستی میں مسجد پر ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس میں درجنوں بے گناہ شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے۔
امارات کی وزارتِ خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ حملہ بین الاقوامی انسانی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ وزارت نے زور دیا کہ سوڈان کے دونوں متحارب فریق جدہ اعلامیے پر سختی سے عمل کریں تاکہ شہریوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے، عوام کے مفاد کو ترجیح دی جا سکے اور انہیں خانہ جنگی کے تباہ کن اثرات سے بچایا جا سکے۔
وزارت نے واضح کیا کہ متحدہ عرب امارات تنازع کے پرامن حل کے لیے ہر ممکن کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا اور فوری جنگ بندی کے ساتھ ساتھ شہریوں کے تحفظ پر زور دیتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ امارات علاقائی اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر اس بحران کے خاتمے، استحکام کی بحالی اور سوڈانی عوام کے لیے دیرپا امن قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
وزارت نے ہر طرح کی انتہاپسندی اور دہشت گردی کو مسترد کیا جو تشدد کو بڑھاتی اور جنگ کو طول دیتی ہے۔ مزید برآں، امارات نے جاں بحق افراد کے لواحقین اور سوڈانی عوام سے گہری ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔