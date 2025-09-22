وزیرِ ترقیاتی کونسل کا اجلاس، حکومتی پالیسیوں اور اصلاحی اقدامات کا جائزہ

ابوظہبی، 22 ستمبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، نائب وزیراعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین شیخ منصور بن زاید النہیان کی زیر صدارت وزیرِ ترقیاتی کونسل کا اجلاس قصر الوطن ابوظہبی میں منعقد ہوا۔
اجلاس میں مختلف سرکاری شعبوں میں مجوزہ پالیسیوں اور ضابطہ جاتی فیصلوں کا جائزہ لیا گیا۔ ایجنڈے میں خاندانی امور، توانائی اور شہری ہوابازی سے متعلق ضابطہ جاتی فیصلوں کے مسودے شامل تھے، ساتھ ہی حکومتی کام کی کارکردگی بہتر بنانے اور وفاقی مالیاتی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے اقدامات بھی زیر غور آئے۔
کونسل نے تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے، قومی معیشت کو سہارا دینے، مقامی مصنوعات کی مسابقت بڑھانے اور لیبر مارکیٹ کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے مجوزہ پالیسیوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ صحتِ عامہ اور ماحولیاتی تحفظ سے متعلق بعض سرکاری امور کی تنظیمِ نو پر بھی غور کیا گیا۔
حکومتی امور کے حوالے سے اجلاس میں فیڈرل نیشنل کونسل کی "امارات میں شرح پیدائش بڑھانے کی حکومتی پالیسی" سے متعلق سفارشات کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی امارات کی مختلف بین الاقوامی تقاریب اور پلیٹ فارمز میں شمولیت کے نتائج بھی پیش کیے گئے۔