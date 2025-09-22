یو اے ای ٹیم ایمریٹس-ایکس آر جی کی تاریخی کامیابی، برانڈن مک نلٹی نے ٹور ڈی لکسمبرگ جیت لیا

لکسمبرگ، 22 ستمبر 2025 (وام)--یو اے ای ٹیم ایمریٹس-ایکس آر جی نے ایک تاریخی کارنامہ سرانجام دیا ہے، جب برانڈن مک نلٹی نے ٹور ڈی لکسمبرگ کا مجموعی ٹائٹل جیت لیا۔ اس فتح کے ساتھ ٹیم نے 2025 کے سیزن میں اپنی 86 ویں کامیابی حاصل کی، جو ایک سال میں سب سے زیادہ فتوحات کا نیا عالمی ریکارڈ ہے۔
مک نلٹی نے آخری مرحلے میں پیلا جرسی سنبھالے رکھا اور لکسمبرگ شہر میں اختتامی ریس کے دوران حریفوں پر قابو پاتے ہوئے کامیابی یقینی بنائی۔ بارش سے متاثرہ اس مرحلے میں رومان گریگوار (گروپاما-ایف ڈی جے) نے اسٹیج جیتا، جبکہ مک نلٹی نے محفوظ انداز میں ریس مکمل کی۔ یہ ان کے کیریئر کی اس سیزن میں چوتھی جیت تھی۔
اس کامیابی کے ساتھ یو اے ای ٹیم ایمریٹس-ایکس آر جی نے 2009 میں ایچ ٹی سی-کولمبیا کے قائم کردہ 85 فتوحات کے ریکارڈ کو بھی توڑ دیا۔
ٹیم کی یہ شاندار کارکردگی گرینڈ ٹورز، ون ڈے کلاسکس، اسٹیج ریسز اور نیشنل چیمپئن شپ سمیت تمام مقابلوں میں نمایاں رہی ہے۔ اس سال ٹیم کے 20 مختلف سائیکلسٹس نے فتوحات حاصل کیں، جو اسکواڈ کی اجتماعی قوت اور گہرائی کا مظہر ہے۔