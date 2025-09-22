جی سی سی بینکنگ اثاثے 2024 کے اختتام تک 3.5 ٹریلین ڈالر تک پہنچ گئے

مسقط، 22 ستمبر 2025 (وام)--خلیجی تعاون کونسل کے اعداد و شمار مرکز (جی سی سی-اسٹیٹ) کے مطابق خلیجی ممالک کے کمرشل بینکوں کے مجموعی اثاثے 2024 کے اختتام تک 10 فیصد اضافے کے بعد تقریباً 3.5 ٹریلین ڈالر تک پہنچ گئے۔ یہ اضافہ 2023 کے مقابلے میں ریکارڈ کیا گیا۔
اعداد و شمار کے مطابق 2024 کے آخر تک جی سی سی میں کمرشل بینکوں کے مجموعی ڈپازٹس 9.6 فیصد بڑھ کر تقریباً 2.1 ٹریلین ڈالر ہو گئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ تمام رکن ممالک میں بینک ڈپازٹس میں گزشتہ سال کے مقابلے میں نمایاں اضافہ ہوا۔
اسی طرح کمرشل بینکوں کی جانب سے فراہم کیے گئے قرضوں کا کل حجم بھی 9.9 فیصد بڑھ کر تقریباً 2.1 ٹریلین ڈالر رہا۔ ان میں سے نجی شعبے کو دیے گئے قرضوں کا حصہ 80.7 فیصد تھا۔
رپورٹ میں کہا گیا کہ 2020 سے 2024 کے دوران بیشتر خلیجی ممالک میں نان پرفارمنگ قرضوں کی شرح کم ہوئی، تاہم یہ شرح ہر ملک میں مختلف رہی۔ قرض بمقابلہ ڈپازٹ کا تناسب بھی رکن ممالک میں مختلف رہا، جو 125 فیصد سے 66 فیصد کے درمیان رہا۔
جی سی سی ممالک میں کپیٹل ایڈیکویسی ریشو بھی باسل تھری کے عالمی تقاضوں سے کہیں زیادہ رہا، جو 2024 میں 32 فیصد سے 17.8 فیصد کے درمیان ریکارڈ کیا گیا۔ باسل تھری کے مطابق کم از کم شرح 8 فیصد ہونی لازمی ہے۔
کمرشل بینکوں کے خالص منافع میں بھی گزشتہ چار سالوں کے دوران نمایاں اضافہ دیکھا گیا، جو اب کووڈ-19 وبا سے پہلے کی سطح سے بھی بڑھ چکے ہیں۔