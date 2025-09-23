یو اے ای کی رئیل اسٹیٹ معیشت کی بڑی محرک، آف پلان فروخت اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ

ابوظہبی، 23 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات میں رئیل اسٹیٹ شعبہ معیشت کی اہم محرک کے طور پر مزید مضبوط ہوا ہے، جسے مقامی و بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے اعتماد، لچک دار قوانین اور مختلف نوعیت کے نئے منصوبوں کی بدولت تقویت ملی ہے۔
تازہ عالمی رپورٹس کے مطابق 2025 میں اس شعبے کی رفتار برقرار ہے—غیر ملکی براہِ راست سرمایہ کاری میں اضافہ، آف پلان منصوبوں کی توسیع، کرایہ جاتی منڈی کا استحکام اور حکومتی اقدامات نے مارکیٹ کی کشش مزید بڑھا دی ہے۔
جے ایل ایل کی حالیہ رپورٹ کے مطابق سال کی پہلی ششماہی میں دبئی اور ابوظہبی، دونوں میں آف پلان جائیدادوں نے فروخت پر غلبہ برقرار رکھا؛ نئے منصوبوں کے اجراء اور ثانوی مارکیٹ کی سرگرمی نے کام یابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔
دوسری سہ ماہی میں دبئی کی جائیداد فروخت 153.7 ارب درہم تک پہنچ گئی جو سال بہ سال 44.5 فیصد اضافہ ہے، جبکہ اسی مدت میں ابوظبی میں اوسط فروخت قیمتوں میں 12.1 فیصد اضافہ ریکارڈ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق نئے منصوبوں کے ساتھ آف پلان سیگمنٹ کی نمو جاری ہے اور 2025 کی دوسری ششماہی میں ابوظبی و دبئی میں مجموعی طور پر تقریباً 32,400 رہائشی یونٹس زیرِ تعمیر ہیں، جو مضبوط طلب اور رہائشی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت کی عکاسی کرتے ہیں۔
کرایہ جاتی منڈی میں استحکام نظر آیا اور بیشتر کرایہ داروں نے معاہدوں کی تجدید کو ترجیح دی—اسی رجحان کے باعث ابوظبی میں دوسری سہ ماہی کے دوران لیز معاہدوں میں سالانہ 9.4 فیصد اور دبئی میں مجموعی رہائشی لیزز میں 11.5 فیصد اضافہ ہوا۔ فروخت کے اشاریوں میں ابوظبی کی کل لین دین 9.1 فیصد بڑھی، جبکہ ثانوی مارکیٹ میں 32.6 فیصد مضبوط اضافہ دیکھا گیا؛ دبئی میں کل فروخت 22.8 فیصد سالانہ بڑھیں اور ثانوی فروخت میں 17.1 فیصد اضافہ ریکارڈ ہوا۔
دفتری جائیداد کے شعبے میں ابوظبی کا اسٹاک دوسری سہ ماہی میں 78 ہزار مربع میٹر بڑھ کر 4.6 ملین مربع میٹر تک جا پہنچا، اور سال کے آخر تک مزید 66 ہزار مربع میٹر کے اضافے کی توقع ہے؛ دبئی میں 24 ہزار مربع میٹر کے اضافے سے کُل اسٹاک 9.3 ملین مربع میٹر ہو گیا، جب کہ 2026 میں ڈی آئی ایف سی کے اندر 264 ہزار مربع میٹر پر مشتمل اعلیٰ معیار کے نئے دفاتر کی فراہمی متوقع ہے۔
اسی دوران اسٹیٹسٹا نے اندازہ لگایا ہے کہ یو اے ای کی رئیل اسٹیٹ مارکیٹ 2025 کے اختتام تک 693.53 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی، جس میں رہائشی شعبہ 401.81 ارب ڈالر کے ساتھ قائد رہے گا؛ 2029 تک مجموعی مارکیٹ 2.28 فیصد سالانہ شرح نمو سے بڑھ کر 759.04 ارب ڈالر تک جانے کی توقع ہے، جب کہ لگژری جائیدادوں میں دلچسپی رکھنے والے ہائی نیٹ ورتھ افراد کی بڑھتی توجہ ملک کی عالمی سرمایہ کاری منزل کے طور پر حیثیت مزید مضبوط کر رہی ہے۔ ایک اور تجزیے میں مورڈور انٹیلیجنس نے یو اے ای کی رئیل اسٹیٹ سروسز مارکیٹ کو 2025 میں 18.45 ارب ڈالر کے برابر قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ 2030 تک 6.05 فیصد سالانہ شرح سے 24.75 ارب ڈالر تک وسعت اختیار کرے گی—یہ نمو غیر ملکی سرمایہ کاری، لاجسٹکس اثاثوں کی مانگ، ڈیٹا سینٹرز اور پریمیئم ہاؤسنگ منصوبوں کی توسیع سے آنے والی لچک کی عکاس ہے۔
رپورٹ میں آئندہ برسوں میں راس الخیمہ کے لیے بلند ترین نمو کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے، جو تمام امارات میں سرمایہ کاری کے مواقع اور رئیل اسٹیٹ سرگرمی کے پھیلاؤ کو نمایاں کرتی ہے۔