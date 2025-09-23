قصر البحر میں صدرِ یو اے ای سے شیخ محمد بن راشد کی ملاقات

ابوظہبی، 23 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آج قصر البحر، ابوظہبی میں نائب صدر، وزیراعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم سے ملاقات کی۔ اس موقع پر نائب صدر، نائب وزیراعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان بھی موجود تھے۔
ملاقات کے دوران معززین کی مجلس میں مہمانوں سے خیرسگالی گفتگو ہوئی۔ فریقین نے قومی ترجیحات پر بات کی، جن میں تعلیم، صحت، خاندان کی فلاح و بہبود اور قومی شناخت کے حوالے سے اقدامات شامل ہیں۔ رہنماؤں نے کہا کہ یہ شعبے ملک کی طویل المدتی ترقیاتی حکمتِ عملی کے بنیادی ستون ہیں۔
اجلاس میں ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زاید، الظفرہ میں حکمران کے نمائندے شیخ حمدان بن زاید، شیخ سیف بن محمد، شیخ سرور بن محمد، نائب وزیراعظم و وزیرِ داخلہ لیفٹیننٹ جنرل شیخ سیف بن زاید، شیخ حامد بن زاید، زاید ہائر آرگنائزیشن فار پیپل آف ڈیٹرمنیشن کے چیئرمین شیخ خالد بن زاید، صدر کے مشیر شیخ ڈاکٹر سلطان بن خلیفہ، صدارتی دیوان برائے ترقی و امورِ شہداء کے نائب چیئرمین شیخ ذياب بن محمد بن زاید، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین شیخ حمدان بن محمد بن زاید، شیخ زاید بن محمد بن زاید، دبئی سول ایوی ایشن اتھارٹی اور دبئی ایئرپورٹس کے چیئرمین اور امارات ایئرلائن اینڈ گروپ کے چیئرمین و چیف ایگزیکٹو شیخ احمد بن سعید المکتوم، وزیرِ رواداری و بقائے باہمی شیخ نھیان بن مبارک النہیان اور صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان سمیت متعدد شیوخ، اعلیٰ حکام، مہمان اور اماراتی شہری شریک تھے۔