مونٹریال میں آئی سی اے او اسمبلی، یو اے ای کی بھرپور شرکت

دبئی، 23 ستمبر، 2025 (وام)-- یو اے ای کا تقریباً سو رکنی اعلیٰ وفد مونٹریال میں آئی سی اے او کی 42ویں جنرل اسمبلی میں شریک ہے۔ اجلاس آج سے شروع ہوا اور 3 اکتوبر 2025 تک جاری رہے گا۔
وفد کی قیادت معیشت و سیاحت کے وزیر اور جی سی اے اے بورڈ کے چیئرمین عبداللہ بن طوق المری کر رہے ہیں، جبکہ ڈائریکٹر جنرل سیف محمد السویدی بھی شریک ہیں۔ اس سال اسمبلی میں آئی سی اے او کونسل کے ارکان کا انتخاب ہوگا اور یو اے ای اپنی نشست کی تجدید چاہتا ہے، جو عالمی ہوا بازی میں اس کے فعال کردار پر اعتماد کی علامت ہے۔
سیف محمد السویدی نے کہا کہ یو اے ای عالمی شہری ہوا بازی کے نظام میں حفاظت، کارکردگی اور پائیداری کے فروغ کیلئے پرعزم ہے۔ ان کے مطابق بڑا وفد مختلف اداروں کی مہارت کی نمائندگی کرتا ہے اور ساتھ ہونے والی سرگرمیاں—ایوی ایشن اے آئی لیب، یوتھ سمٹ اور ورکشاپس—بین الاقوامی شراکت داری اور علم کے تبادلے کو آگے بڑھائیں گی۔
ہمراہ سرگرمیوں میں ایوی ایشن اے آئی لیب شامل ہے، جو حفاظت بہتر بنانے، آپریشنز مؤثر کرنے اور پائیدار ہوا بازی کی جانب پیش رفت کے عملی طریقے دکھاتی ہے۔ اسی کے ساتھ یو اے ای پویلین (تھیم: “گلوبل ایوی ایشن کو ایک ساتھ بڑھانا”) میں ملک کی کامیابیاں اور اختراعات پیش کی جا رہی ہیں، جن میں شریک ادارے سَنَد، امارات ایئرلائن، فلائی دبئی، ابوظہبی ایئرپورٹس، ابوظہبی موبلٹی سینٹر، آرچر، ابوظہبی ایوی ایشن، اتحاد ایوی ایشن ٹریننگ، چوپر شوٹ اور آئی اے سی ٹی (جی سی اے اے کا کمرشل و ٹریننگ بازو) ہیں۔
مزید برآں ہائی لیول یوتھ سمٹ آئی سی اے او کے این جی اے پی ایجنڈا کے تحت نوجوان پیشہ وروں کی مہارتیں بڑھانے اور مواقع فراہم کرنے کیلئے، آئی سی اے او کے تعاون اور متعدد عالمی اداروں کی معاونت سے منعقد ہو رہا ہے۔
وفد رکن ممالک کے حکام سے ملاقاتیں، ورکشاپس اور پینل مباحثوں میں بھی حصہ لے گا تاکہ تعاون، بہترین طریقہ کار اور پائیدار ترقی کے اہداف کو آگے بڑھایا جا سکے۔