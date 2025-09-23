قصر البحر میں صدرِ یو اے ای سے عرب پارلیمنٹ کے وفد کی ملاقات

ابوظہبی، 23 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے قصر البحر، ابوظبی میں عرب پارلیمنٹ کے ایک وفد سے ملاقات کی، جس کی قیادت اس کے صدر عزت مآب محمد احمد الیمّاحی کر رہے تھے۔
ملاقات میں عرب پارلیمنٹ کے اس اہم کردار پر گفتگو ہوئی جو عرب ممالک کی قانون ساز اسمبلیوں کے درمیان یکجہتی اور تعاون کو مضبوط بناتا ہے، تاکہ ان کی اقوام کے استحکام، ترقی اور خوشحالی کے اہداف کو تقویت ملے۔ فریقین نے علاقائی و بین الاقوامی فورمز پر عرب امور کے حق میں موقف کی ہم آہنگی کی کوششوں پر بھی بات کی اور اس امر پر زور دیا کہ موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کیلئے پارلیمانی سفارت کاری کو مزید مؤثر بنانا ضروری ہے۔
وفد کے ارکان نے عرب مسائل کی مسلسل حمایت اور مشترکہ عرب اقدامات کو فروغ دینے میں صدرِ مملکت کی قیادت اور سرپرستی پر شکریہ ادا کیا، خصوصاً پارلیمانی روابط کے میدان میں، تاکہ عرب ممالک کے باہمی مفادات بہتر طور پر سامنے آ سکیں۔
ملاقات میں ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان، العین و الظفرة کیلئے حکمران کے نمائندے عزت مآب شیخ حمدان بن زاید النہیان، عزت مآب شیخ سیف بن محمد النہیان، عزت مآب شیخ سرور بن محمد النہیان، نائب وزیراعظم و وزیرِ داخلہ لیفٹیننٹ جنرل عزت مآب شیخ سیف بن زاید النہیان، عزت مآب شیخ حامد بن زاید النہیان، “زاید ہائر آرگنائزیشن فار پیپل آف ڈیٹرمنیشن” کے چیئرمین عزت مآب شیخ خالد بن زاید النہیان، صدر کے مشیر عزت مآب شیخ ڈاکٹر سلطان بن خلیفہ النہیان، صدارتی دیوان برائے ترقی و شہداء کے امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ ذياب بن محمد بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، عزت مآب شیخ زاید بن محمد بن زاید النہیان، وزیرِ رواداری و بقائے باہمی عزت مآب شیخ نھیان بن مبارک النہیان اور صدر کے مشیر عزت مآب شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان سمیت متعدد شیوخ، اعلیٰ حکام، معزز مہمان اور اماراتی شہری بھی موجود تھے۔