متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کا مفتیِ اعظم کے انتقال پر اظہارِ افسوس

ابوظہبی، 23 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید نے خادمِ حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو تعزیتی پیغام بھیجا، جس میں سعودی عرب کے مفتیِ اعظم اور کونسل آف سینئر اسکالرز کے چیئرمین شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن محمد آل الشیخ کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا۔
اس موقع پر، وائس پریذیڈنٹ، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم، اور نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور صدارتی عدالت کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے بھی شاہ سلمان کو تعزیتی پیغامات بھیجے ہیں۔