نیویارک: شیخ عبداللہ بن زاید کی مختلف وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں

نیویارک، 24 ستمبر، 2025 (وام)-- یو اے ای کے نائب وزیراعظم و وزیرِ خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی (یو این جی اے 80) کے موقع پر مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔
ملاقاتیں اقوامِ متحدہ کے ایجنڈے پر اہم امور اور باہمی تعاون بڑھانے کے موضوعات پر ہوئیں۔ فریقین نے تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، خوراکی تحفظ، صحت، ثقافت، مصنوعی ذہانت، جدید ٹیکنالوجی، قابلِ تجدید توانائی اور موسمیاتی عمل جیسے شعبوں میں شراکت داری بڑھانے پر بات کی۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے کہا کہ کثیرالجہتی تعاون عالمی چیلنجز سے نمٹنے، مکالمہ اور باہمی سمجھ بوجھ بڑھانے، اور رواداری و بقائے باہمی کے فروغ کیلئے ناگزیر ہے۔ انہوں نے خطے اور عالمی امور، خصوصاً مشرقِ وسطیٰ کی صورتِ حال اور عالمی امن و سلامتی پر اس کے اثرات پر بھی تبادلۂ خیال کیا۔
شیخ عبداللہ کی ملاقاتیں ویتنام کے نائب وزیراعظم بوی تھنھ سون، آسٹریا کی وزیرِ خارجہ بیاتے مائنل-رائزنگر، اسٹونیا کے مارگس سہکنا، چاڈ کے ڈاکٹر عبدولائے صابر فاضل، نیدرلینڈز کے ڈیوڈ فان ویل، یوروگوائے کے ماریو لوبیٹکن اور مراکش کے ناصر بوریطہ سمیت دیگر ہم منصبوں سے ہوئیں۔
ملاقاتوں میں وزیرِ مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریّم الہاشمی، وزیرِ صنعت و جدید ٹیکنالوجی اور موسمیاتی ایلچی ڈاکٹر سلطان الجابر، وزیرِ مملکت برائے خارجہ تجارت ڈاکٹر ثانی الزیودی، وزیرِ مملکت شیخ شخبوت بن نہیان، وزیرِ مملکت خلیفہ شاہین المرر، وزیرِ مملکت سعید مبارک الہاجری، معاون وزیر برائے جدید سائنس و ٹیکنالوجی عمران الشراف اور مشیرِ وزیرِ خارجہ عمر غباش بھی موجود تھے۔