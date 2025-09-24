شیخ خالد بن محمد کی یوریشین اکنامک کمیشن کے سربراہ سے ملاقات

ابوظہبی، 24 ستمبر، 2025 (وام)--ابوظہبی کے ولی عہد اور ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان نے آج یوریشین اکنامک کمیشن (ای ای سی) کے بورڈ کے چیئرمین باخیتژان ساغنتایف سے ملاقات کی۔
گفتگو میں متحدہ عرب امارات اور یوریشین اکنامک یونین (ای اے ای یو) کے درمیان تعاون کو مزید بڑھانے کے طریقوں پر بات ہوئی، تاکہ اہم معاشی شعبوں میں باہمی سرمایہ کاری بڑھے، پائیدار ترقی کو فروغ ملے اور رکن ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک شراکتیں وسیع ہوں۔
ملاقات میں ابوظہبی ایگزیکٹو کونسل کے سیکریٹری جنرل اور ولی عہد کے دفتر کے چیئرمین سیف سعید غباش اور ابوظہبی میڈیا آفس کی چیئرپرسن و دفترِ ولی عہد برائے سفارتی تعلقات کی مشیر مریم عید المہیری بھی موجود تھیں۔