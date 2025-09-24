جبلِ علی بندرگاہ پر دنیا کی سب سے بڑی ماحول دوست کار کیریئر کی آمد

دبئی، 24 ستمبر، 2025 (وام)-- ڈی پی ورلڈ نے دنیا کی سب سے بڑی اور ماحول دوست کار کیریئر ایم وی ہوئگ سن رائز (Höegh Sunrise) کا پہلی بار جبلِ علی بندرگاہ پر استقبال کیا۔ آوروڑا کلاس کا یہ جہاز زیرو کاربن کے قابل ڈیزائن کے ساتھ بنایا گیا ہے اور مستقبل کے ایندھن—امونیا اور میتھانول پر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے گہری سمندری ترسیل میں پائیداری کا نیا معیار قائم ہوا ہے۔
9,100 کاروں کی گنجائش رکھنے والا یہ جہاز فی کار کاربن اخراج کو موجودہ صنعت کے معیار کے مقابلے میں 58% تک کم کرتا ہے۔ یورپ سے آنے والی پہلی کال میں یہ 1,200 گاڑیاں لے کر دبئی پہنچا۔ اس موقع پر تختی کی نقاب کشائی کی تقریب ہوئی جس میں ڈی پی ورلڈ جی سی سی کے نائب صدر جنرل کارگو و رو/رو احمد بدری اور ہوئگ آٹو لائنرز کے خطے (مشرقِ وسطیٰ، افریقہ، بھارت، یورپ) کے سربراہِ کمرشل آپریشنز اتانو مائتی شریک تھے۔
ڈی پی ورلڈ جی سی سی کے سی ای او و منیجنگ ڈائریکٹر عبداللہ بن دمیثان نے کہا کہ ہوئگ سن رائز پائیدار شپنگ میں پیش رو ہے اور اس کی آمد دبئی کے آٹو ہب کے کردار کو مضبوط کرتی ہے؛ بڑے اور جدید کار کیریئرز کی ہینڈلنگ سے سبز سپلائی چین کی طرف پیش رفت تیز ہو رہی ہے، جبکہ جافزا میں موجود 940 سے زائد آٹوموٹیو کمپنیوں کی معاونت بھی ہو رہی ہے۔
ہوئگ آٹو لائنرز کے سی ای او اندریاس اینگر کے مطابق آوروڑا کلاس پائیدار شپنگ کی جانب منتقلی کو تیز کرنے کیلئے ڈیزائن کی گئی ہے اور جبلِ علی جیسے بڑے مراکز سے شراکت اس مقصد کیلئے ضروری ہے۔ 2024 میں ڈی پی ورلڈ نے دبئی میں 1.3 ملین گاڑیوں کی ریکارڈ ہینڈلنگ کی، جو سال بہ سال 53.6% اضافہ ہے۔
بڑھتی مانگ کے پیشِ نظر ٹرمنل 4 پر 2.6 ملین مربع فٹ پر مشتمل نیا وہیکل اسٹوریج یارڈ کھولا گیا ہے اور 20 ملین مربع فٹ پر محیط دنیا کی سب سے بڑی آٹو مارکیٹ کی تیاری جاری ہے۔