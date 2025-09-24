دبئی میں اے ٹی ایم ٹریول ٹیک 2026 کا اعلان

دبئی، 24 ستمبر، 2025 (وام)--عربین ٹریول مارکیٹ (اے ٹی ایم) نے اعلان کیا ہے کہ اے ٹی ایم ٹریول ٹیک نامی نیا ہمراہ ایونٹ 4 سے 7 مئی 2026 کو دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں پہلی بار منعقد ہوگا۔ یہ سیکٹر تیزی سے بڑھ رہا ہے، اسی لیے ایونٹ اب دو الگ ہالز پر مشتمل ہوگا۔
“ٹریول 2040: جدت اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سفر کا نیا دور” کے تھیم کے تحت پروگرام میں دکھایا جائے گا کہ سفروں کی منصوبہ بندی، بکنگ اور تجربہ کس طرح بدل رہا ہے—جس میں اے آئی پر مبنی ٹرپ پلاننگ، امَرسیو کامرس، اسمارٹ موبلٹی، فِن ٹیک، پائیداری اور سائبر سکیورٹی شامل ہیں۔
منتظمین کے مطابق 30 ممالک کے 180 سے زائد نمائش کنندگان اور درجنوں انوویٹرز و اسکیل اپس اے آئی، آٹومیشن، پیمنٹس، موبلٹی اور نیکسٹ جنریشن کسٹمر ایکسپیرینس کی پیش رفت دکھائیں گے۔
نمائش کی ڈائریکٹر مِڈل ایسٹ ڈینیئل کرٹس نے کہا کہ سفر کی ٹیکنالوجی تیز رفتاری سے بدل رہی ہے، اسی لئے اے ٹی ایم ٹریول ٹیک کو مکمل طور پر ہمراہ ایونٹ کے طور پر توسیع دی گئی ہے۔
ڈیٹا فرم ریسرچ اینڈ مارکیٹس کے مطابق عالمی ٹریول ٹیک مارکیٹ 2024 میں 10.7 ارب ڈالر تھی اور 2033 تک 6.05٪ سالانہ شرح سے بڑھ کر 18.6 ارب ڈالر تک پہنچنے کا امکان ہے۔ توسیع شدہ ایونٹ کے مرکز میں 850 مربع میٹر پر مشتمل ٹیک اینڈ انویشن ہب ہوگا، جہاں امَرسیو زونز، ڈیموز اور آگمینٹڈ تجربات کے ذریعے نئی ٹیکنالوجی براہِ راست دیکھی جا سکے گی۔
یہ نمائش اپنے 33ویں سال میں دنیا کے 166 ممالک سے 55 ہزار سے زائد پیشہ وروں کو جوڑتی ہے اور 2,800 سے زیادہ کمپنیوں کی شمولیت رکھتی ہے۔