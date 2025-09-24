جی 7 وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کا مشترکہ بیان

برسلز، 24 ستمبر، 2025 (وام)--جی7 کے وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے نے اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر مشترکہ بیان جاری کیا جس میں اہم عالمی چیلنجز پر مؤقف دیا گیا۔
وزراء نے ہیٹی کے لیے یو این سپورٹ آفس قائم کرنے اور کثیر القومی سکیورٹی سپورٹ مشن کو ایک نئی فورس میں منتقل کرنے کی تجویز کا خیرمقدم کیا، جس کا مقصد حکامِ ہیٹی کے ساتھ مل کر گینگ نیٹ ورکس کا خاتمہ، اہم تنصیبات کی حفاظت اور سکیورٹی کی بحالی ہے۔
مشرقِ وسطیٰ کے حوالے سے انہوں نے غزہ کے عام شہریوں کی تکالیف کم کرنے کے لیے بڑی مقدار میں انسانی امداد اور تمام یرغمالیوں کی رہائی پر زور دیتے ہوئے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کی اپیل کی، اور کہا کہ وہ عرب شراکت داروں کے ساتھ تعمیرِ نو اور دیرپا امن کے لیے رابطے پر تیار ہیں۔
ایران کے بارے میں بیان میں تہران پر زور دیا گیا کہ وہ این پی ٹی کی ذمہ داریوں پر مکمل عمل کرے، آئی اے ای اے سے مکمل تعاون بحال کرے اور امریکا کے ساتھ براہِ راست بات چیت کے ذریعے مضبوط اور جامع جوہری معاہدے کی طرف بڑھے۔
ایشیا کے تناظر میں وزراء نے قانون کی حکمرانی پر مبنی آزاد و کھلا انڈو پیسیفک اہم قرار دیتے ہوئے مشرقی و بحیرۂ جنوبی چین اور تائیوان آبنائے میں طاقت یا دباؤ کے ذریعے یک طرفہ تبدیلی کی مخالفت کی، اور شمالی کوریا کے غیر جوہری بنانے کی اپیل کی۔
اقوامِ متحدہ کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر جی7 نے عالمی چیلنجز سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے ادارہ جاتی اصلاحات کی ضرورت پر بھی زور دیا۔