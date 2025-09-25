اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر امارات اور اسٹونیا کا یوکرین کی بحالی کیلئے مشترکہ اعلان

نیویارک، 24 ستمبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے نائب وزیرِ اعظم اور وزیرِ خارجہ شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے موقع پر اسٹونیا کے وزیرِ خارجہ مارگس تسہکنا سے ملاقات کی۔
ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے علاقائی و عالمی حالات، دوطرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر یوکرین کی بحالی میں تعاون کے لیے امارات اور اسٹونیا نے ایک مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کیے۔
یہ اعلامیہ تعلیم، ڈیجیٹل مہارت اور کاروباری مواقع سے متعلق منصوبوں پر مشتمل ہے تاکہ یوکرین کے نوجوانوں اور عوام کو بااختیار بنایا جا سکے۔
اعلامیے کے تحت تین بڑے پروگرام شروع کیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں ایجو ہب مراکز قائم کیے جائیں گے جن کے ذریعے یوکرین کے پری اسکول اساتذہ کو جدید سائنسی تدریسی طریقے، ابتدائی طبی امداد کی تربیت اور نئی سہولتیں فراہم کی جائیں گی تاکہ بچوں کے لیے محفوظ اور جامع ماحول بنایا جا سکے۔
دوسرا پروگرام کوڈنگ یونیکارنز ہے، جس کے تحت نوجوانوں خصوصاً لڑکیوں کو سائنس اور کمپیوٹر کوڈنگ کی تربیت دی جائے گی اور ان کے لیے کلب قائم کیے جائیں گے تاکہ وہ مستقبل کی ملازمتوں کے تقاضوں کے مطابق مہارت حاصل کر سکیں۔
تیسرا پروگرام مستقبل کے کاروباری افراد کہلاتا ہے، جس کا مقصد پیشہ ورانہ تعلیم میں کاروباری اور مالیاتی خواندگی کو شامل کرنا ہے تاکہ طلبہ کاروبار، جدت اور اختراعات کی صلاحیت حاصل کر کے یوکرین کی معیشت کی بحالی اور ترقی میں کردار ادا کر سکیں۔
وزیرِ مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریِم الہاشمی نے کہا کہ یہ شراکت داری اس بات کی عکاس ہے کہ امارات یوکرین کے بچوں اور نوجوانوں میں سرمایہ کاری کو اس کے مستقبل میں سرمایہ کاری سمجھتا ہے۔
یہ منصوبے یوکرین کی وزارتِ تعلیم، مقامی حکام اور سماجی تنظیموں کے تعاون سے نافذ کیے جائیں گے تاکہ ان کی پائیداری اور وسیع پیمانے پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔
امارات نے بحران کے آغاز سے اب تک یوکرین کے لیے 105 ملین ڈالر سے زائد کی امداد فراہم کی ہے، یتیم خانوں اور فوسٹر فیملیز کی بحالی کے منصوبے شروع کیے ہیں اور اب تک ایک ہزار ٹن سے زائد طبی و غذائی سامان بھیجا ہے۔ مزید برآں، 50 ایمبولینسز، ساڑھے چار ہزار سے زائد جنریٹر اور دو جہاز امدادی سامان کے رومانیہ بھیجے گئے، جن سے 12 لاکھ سے زائد افراد، بالخصوص خواتین اور بچے مستفید ہوئے۔
امارات نے روس اور یوکرین کے درمیان اب تک 17 کامیاب ثالثیاں بھی کرائی ہیں، جن کے نتیجے میں 4,600 سے زائد قیدیوں کا تبادلہ ممکن ہوا ہے۔