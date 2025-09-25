اقوام متحدہ اجلاس کے موقع پر شیخ عبداللہ بن زاید کی مونٹی نیگرو کے صدر سے ملاقات

نیویارک، 25 ستمبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے نائب وزیرِ اعظم اور وزیرِ خارجہ شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے موقع پر مونٹی نیگرو کے صدر یا کوو میلاٹووچ سے ملاقات کی۔
شیخ عبداللہ نے اس موقع پر صدرِ امارات عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان، نائب صدر اور وزیراعظم دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم، اور نائب صدر و صدارتی دیوان کے چیئرمین شیخ منصور بن زاید النہیان کی طرف سے نیک تمنائیں اور مونٹی نیگرو کے عوام کے لیے ترقی و خوشحالی کی دعا پہنچائی۔
صدر میلاٹووچ نے بھی اماراتی قیادت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور متحدہ عرب امارات اور اس کے عوام کے لیے مزید کامیابیوں کی دعا کی۔
ملاقات میں جنرل اسمبلی کے ایجنڈے میں شامل امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، ساتھ ہی اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری اور ترقی کے شعبوں میں دوطرفہ تعاون بڑھانے کے امکانات پر بھی گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ دلچسپی کے امور پر بات چیت کی اور تازہ علاقائی و عالمی حالات پر خیالات کا تبادلہ کیا۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور مونٹی نیگرو کے درمیان بہترین تعلقات ہیں اور امارات ان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا خواہاں ہے تاکہ اقتصادی ترقی اور پائیدار مستقبل کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کیے جا سکیں۔
ملاقات میں وزیرِ مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریِم بنت ابراہیم الہاشمی اور معاون وزیرِ خارجہ برائے جدید سائنس و ٹیکنالوجی عمران شرف بھی موجود تھے۔