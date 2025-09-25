اقوام متحدہ اجلاس کے موقع پر شیخ عبداللہ بن زاید کی متعدد وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں، دوطرفہ تعاون اور عالمی معاملات پر گفتگو

نیویارک، 25 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے نائب وزیرِ اعظم اور وزیرِ خارجہ شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے موقع پر مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کیں۔
شیخ عبداللہ نے اردن کے نائب وزیرِ اعظم و وزیرِ خارجہ ایمن الصفدی، سلوواکیا کے وزیرِ خارجہ یورائے بلانار، ہنگری کے وزیرِ خارجہ و تجارت پیٹر سجیارٹو، ڈنمارک کے وزیرِ خارجہ لارس لوکے راسموسن، یونان کے وزیرِ خارجہ جارج جیراپیٹریٹس، پولینڈ کے وزیرِ خارجہ رادوسواف سکورسکی اور فلپائن کی وزیرِ خارجہ ماریا تھیریسا لازارو سے ملاقاتیں کیں۔
ان ملاقاتوں میں اقتصادیات، تجارت، سرمایہ کاری، ثقافت، تعلیم، صحت، زراعت، ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، خوراک کے تحفظ، قابلِ تجدید توانائی اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل اسمبلی کے ایجنڈے پر موجود مختلف موضوعات، خصوصاً کثیرالجہتی تعاون اور بین الاقوامی اداروں کے اندر اشتراک پر بھی گفتگو ہوئی۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے اس عزم کو دہراتے ہوئے کہا کہ ملک دنیا کے دوست اور برادر ممالک کے ساتھ تعمیری تعاون کو فروغ دینے اور پائیدار ترقی کے لیے کثیرالجہتی اشتراک کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔
ملاقاتوں میں علاقائی اور عالمی حالات پر بھی خیالات کا تبادلہ کیا گیا۔
اس موقع پر شیخ عبداللہ نے بین الاقوامی بحران گروپ (آئی سی جی) کی صدر و سی ای او ڈاکٹر کمفرٹ ایرو سے بھی ملاقات کی، جس میں انسانی بنیادوں پر امدادی پروگراموں اور حکمتِ عملیوں پر گفتگو ہوئی۔ اسی طرح انہوں نے انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس (آئی سی آر سی) کی صدر ڈاکٹر میرجانا سپولیارک سے ملاقات کی، جس میں انسانی و ریلیف امور میں تعاون اور مختلف خطوں میں متاثرہ شہریوں کی ضروریات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔
ان ملاقاتوں میں وزیرِ مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ریِم بنت ابراہیم الہاشمی، وزیرِ صنعت و جدید ٹیکنالوجی اور موسمیاتی تبدیلی کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر سلطان بن احمد الجابر، وزیرِ مملکت برائے غیرملکی تجارت ڈاکٹر ثانی بن احمد الزیودی، وزیرِ مملکت خلیفہ شاہین المرر، وزیرِ مملکت سعید مبارک الحاجری، معاون وزیرِ خارجہ برائے ترقی و بین الاقوامی ادارے سلطان محمد الشامسی، معاون وزیرِ خارجہ برائے جدید سائنس و ٹیکنالوجی عمران شرف، معاون وزیرِ خارجہ برائے توانائی و پائیداری امور عبداللہ بلاعہ اور اقوام متحدہ میں یو اے ای کے مستقل مندوب سفیر محمد ابو شہاب بھی شریک تھے۔