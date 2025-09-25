یو اے ای – چین تھنک ٹینک سمٹ: ٹرینڈز ریسرچ اینڈ ایڈوائزری کے ژیاؤمی اور سنگھوا یونیورسٹی کے ساتھ مکالمے

بیجنگ، 25 ستمبر 2025 (وام)--ٹرینڈز ریسرچ اینڈ ایڈوائزری نے بیجنگ میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کی جانب سے منعقدہ یو اے ای – چین تھنک ٹینک سمٹ کے دوران ژیاؤمی ٹیکنالوجی سینٹر اور سنگھوا یونیورسٹی کے ساتھ دو تفصیلی مکالمہ سیشن منعقد کیے۔ ان اجلاسوں کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط کرنا اور فکری و علمی تعاون کو فروغ دینا تھا۔
پہلا اجلاس ژیاؤمی ٹیکنالوجی سینٹر کے ساتھ ہوا، جو عالمی کمپنی ژیاؤمی کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ونگ ہے۔ اس اجلاس میں ڈیجیٹل اختراعات اور ٹیکنالوجی کی تبدیلی کے امکانات پر گفتگو کی گئی۔ دونوں فریقوں نے مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجیز میں تحقیق و مہارت کے تبادلے اور انہیں پائیدار ترقی کے اہداف اور معاشی ترقی کے فروغ کے لیے استعمال کرنے کے طریقوں پر بات کی۔
دوسرا اجلاس سنگھوا یونیورسٹی کے تعاون سے منعقد کیا گیا، جو دنیا کی ایک ممتاز تعلیمی اور تحقیقی درسگاہ ہے۔ اس اجلاس میں عالمی فکر اور سیاسی علوم کے شعبے میں علمی اور تحقیقی تعاون کے مواقع پر بات ہوئی۔ شرکاء نے تحقیقی نتائج اور سائنسی مہارت کے تبادلے، ساتھ ہی مشترکہ تحقیقی منصوبوں پر عمل درآمد کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ یہ منصوبے نہ صرف یو اے ای اور چین کے مشترکہ اسٹریٹجک مفادات کو تقویت دیں گے بلکہ علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے گہرے تجزیے میں بھی مددگار ثابت ہوں گے۔