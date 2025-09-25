عجمان میں اگست کے دوران 414 ملین درہم سے زائد کی جائیدادوں کی قیمتوں کا تعین

عجمان، 25 ستمبر، 2025 (وام)--عجمان کے محکمۂ اراضی و جائیداد ریگولیشن کی رپورٹ کے مطابق اگست 2025 کے دوران 155 جائیدادوں کی قیمتوں کا تعین کیا گیا، جن کی مجموعی مالیت 414.2 ملین درہم سے زیادہ رہی۔
محکمہ کے ڈائریکٹر جنرل عمر بن عمیر المہیری نے بتایا کہ ان تخمینوں میں رہائشی، تجارتی اور صنعتی جائیدادیں شامل تھیں۔ ان میں سب سے زیادہ حصہ رہائشی جائیدادوں کا تھا جن کی مالیت 168 ملین درہم رہی، جبکہ تجارتی جائیدادوں کا حجم 158.7 ملین درہم رہا۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگست کی رپورٹ میں ذاتی تخمینے، عدالت اور ادارہ جاتی درخواستیں، اور سرمایہ کاروں کے لیے طویل مدتی گولڈن ریزیڈنسی پرمٹ سے جڑی قدریں بھی شامل ہیں، جو 107 ٹرانزیکشنز پر مشتمل تھیں اور ان کی مجموعی مالیت 177.85 ملین درہم رہی۔