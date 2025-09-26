امریکہ کا عراق اور کردستان حکومت کے درمیان تیل پائپ لائن معاہدے کا خیرمقدم

واشنگٹن، 26 ستمبر، 2025 (وام)--امریکہ نے عراق کی وفاقی حکومت، کردستان ریجنل گورنمنٹ (KRG) اور بین الاقوامی کمپنیوں کے درمیان عراق۔ترکی پائپ لائن کو دوبارہ کھولنے کے معاہدے کا خیرمقدم کیا ہے۔ یہ معاہدہ امریکی ثالثی سے طے پایا، جو عراقی اور امریکی عوام دونوں کے لیے عملی فوائد لائے گا۔
امریکی وزیرِ خارجہ مارکو روبیو نے جمعرات کو ایک بیان میں کہاکہ، ’’یہ معاہدہ امریکہ اور عراق کے درمیان باہمی فائدے پر مبنی اقتصادی شراکت داری کو مزید مضبوط کرے گا، امریکی کمپنیوں کے لیے عراق میں زیادہ مستحکم سرمایہ کاری ماحول فراہم کرے گا، خطے کی توانائی کے تحفظ کو بہتر بنائے گا اور عراق کی خودمختاری کو مضبوط کرے گا۔‘‘