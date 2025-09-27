صدر شیخ محمد بن زاید سے اوپن اے آئی کے سی ای او سیم آلٹمین کی ملاقات، امارات میں مصنوعی ذہانت پر تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 27 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان سے آج معروف امریکی ٹیکنالوجی کمپنی اوپن اے آئی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سیم آلٹمین نے ملاقات کی۔
یہ ملاقات قصر الشاطی، ابوظہبی میں ہوئی، جہاں دونوں شخصیات نے مصنوعی ذہانت کے تحقیقاتی میدان اور اس کے عملی اطلاق میں تعاون کو فروغ دینے کے امکانات پر گفتگو کی۔
یہ تعاون متحدہ عرب امارات کے اس وژن سے ہم آہنگ ہے جس کا مقصد ایک مربوط مصنوعی ذہانت کا ماحولیاتی نظام قائم کرنا ہے، جو ملک کی ترقیاتی حکمت عملیوں اور نالج بیسڈ اکانومی کی تشکیل میں معاون ثابت ہو۔
صدر شیخ محمد بن زاید نے اس موقع پر کہا کہ متحدہ عرب امارات عالمی سطح پر مصنوعی ذہانت میں قیادت کے اپنے کردار کو مزید مضبوط بنانا چاہتا ہے اور سرکاری و نجی شعبوں میں اختراع اور شراکت داری کے نئے مواقع پیدا کرنا اس وژن کا حصہ ہے۔
سیم آلٹمین نے امارات کی مصنوعی ذہانت سے متعلق حکمت عملی اور عالمی شراکت داریوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات کا نقطۂ نظر اس شعبے میں عالمی ترقی کے لیے ایک عملی ماڈل بن رہا ہے۔
اس موقع پر محمد بن زاید یونیورسٹی برائے مصنوعی ذہانت نے سیم آلٹمین کو اعزازی ڈاکٹریٹ سے بھی نوازا، تاکہ مصنوعی ذہانت میں ان کی عالمی قیادت اور اثر و رسوخ کا اعتراف کیا جا سکے۔
ملاقات میں ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان، نائب حکمران ابوظہبی اور قومی سلامتی کے مشیر شیخ طحنون بن زاید النہیان، صدارتی کورٹ برائے ترقی و شہداء امور کے ڈپٹی چیئرمین شیخ ذیاب بن محمد بن زاید النہیان، صدارتی کورٹ برائے خصوصی امور کے ڈپٹی چیئرمین شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان، اسٹریٹجک امور کے صدر دفتر کے چیئرمین ڈاکٹر احمد مبارک المزرعی، محکمہ صحت ابوظہبی کے چیئرمین منصور ابراہیم المنصوری اور محکمہ حکومتی انیبلمنٹ کے چیئرمین احمد تمیم الکتب سمیت متعدد اعلیٰ حکام شریک تھے۔