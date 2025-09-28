وفاقی قومی کونسل کا 7 اکتوبر کو ابوظہبی میں پہلا قانون ساز پارلیمانی فورم منعقد کرنے کا اعلان

ابوظہبی، 28 ستمبر، 2025 (وام)--وفاقی قومی کونسل (ایف این سی) 7 اکتوبر کو ابوظہبی میں پہلا قانون ساز پارلیمانی فورم منعقد کرے گی۔ اس فورم میں خلیجی تعاون کونسل (جی سی سی) کے رکن ممالک کی قانون ساز مجالس، مقامی حکام، قانونی و عدالتی اداروں، تعلیمی اداروں اور مصنوعی ذہانت کے ماہرین کی نمائندگی ہوگی۔
فورم کا مقصد مصنوعی ذہانت کے شعبے میں قانون سازی کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے مکالمے اور علم کے تبادلے کو فروغ دینا ہے۔
افتتاحی اجلاس میں ایف این سی کے اسپیکر صقر غباش استقبالیہ خطاب کریں گے، جس کے بعد جی سی سی کے سیکریٹری جنرل جاسم محمد البدیوی اور انٹر پارلیمنٹری یونین (آئی پی یو) کے سیکریٹری جنرل مارٹن چونگونگ بھی اظہارِ خیال کریں گے۔