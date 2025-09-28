اقوام متحدہ نے غزہ میں یو اے ای کی سب سے بڑی انسانی معاونت کو سراہا

غزہ، 28 ستمبر، 2025 (وام)--اقوام متحدہ کے ادارہ برائے رابطہ برائے انسانی امور (اوچا) کے وفد نے غزہ کی پٹی میں قائم متحدہ عرب امارات کے فیلڈ اسپتال کا دورہ کیا، جہاں انہیں 'آپریشن الفارس الشهم 3' کے تحت جاری انسانی ہمدردی کی کاوشوں پر بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وفد نے اسپتال کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ بھی کیا۔
وفد میں فلسطین میں ڈپٹی ہیومینیٹیرین ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر سوزانا تکالیچ، اوچا غزہ آفس کے سربراہ طاہر ابراہیم اور اوچا کی ترجمان اولگا شیریوکو شامل تھیں۔ وفد کو تفصیل سے بتایا گیا کہ اس آپریشن کے تحت صحت کے شعبے کو ادویات اور طبی سامان فراہم کیا جا رہا ہے، بے گھر خاندانوں کے لیے شیلٹر ٹینٹ لگائے گئے ہیں، ریلیف پیکجز تقسیم کیے جا رہے ہیں، بیکریوں اور سوپ کچن کی معاونت کی جا رہی ہے اور بڑے آبی منصوبے شروع کیے گئے ہیں، جن میں سب سے نمایاں یو اے ای واٹر پائپ لائن ہے جو لاکھوں رہائشیوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔
وفد نے اس آپریشن کے نمایاں کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ سرگرمیاں سب سے زیادہ متاثرہ طبقات کو سہارا دے رہی ہیں اور ہزاروں بے گھر خاندانوں کو فوری ریلیف پہنچا رہی ہیں جس سے ان کی روزمرہ مشکلات کم ہو رہی ہیں۔
دورے کے اختتام پر اوچا وفد نے اعتراف کیا کہ غزہ کے مکینوں کے لیے فراہم کی جانے والی یہ امداد سب سے بڑی انسانی معاونت ہے اور اس کے تسلسل سے امید کا پیغام ملتا ہے، خصوصاً اس وقت جب غزہ کی پٹی غیر معمولی انسانی بحران سے دوچار ہے۔
یہ دورہ اقوام متحدہ کے وفود کے سلسلے کا حصہ تھا جو یو اے ای فیلڈ اسپتال کے دورے کر کے جاری انسانی ہمدردی کی کوششوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔