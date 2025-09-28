شیخ طحنون بن زاید کی زیر صدارت ایم جی ایکس بورڈ کا اجلاس، مصنوعی ذہانت میں بڑے سرمایہ کاری منصوبوں کی منظوری

ابوظہبی، 28 ستمبر 2025 (وام)--ابوظہبی کے نائب حکمران اور ایم جی ایکس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین، عزت مآب شیخ طحنون بن زاید النہیان کی زیر صدارت ایم جی ایکس کا بورڈ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں عالمی سطح پر جدت طرازی کے فروغ اور مصنوعی ذہانت کے استعمال کے ذریعے پیداواری صلاحیت بڑھانے، معیارِ زندگی بہتر بنانے اور پائیدار مستقبل کی تشکیل پر زور دیا گیا۔
بورڈ نے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں بڑی سرمایہ کاری کی منظوری دی، جن میں سیمی کنڈکٹرز، انفراسٹرکچر اور ایپلی کیشنز شامل ہیں۔ ان میں حالیہ فنڈنگ راؤنڈ میں اوپن اے آئی میں مزید بڑی سرمایہ کاری شامل ہے، جس کی مالیت 300 ارب ڈالر لگائی گئی ہے۔ یہ اقدام ایم جی ایکس کے اس یقین کی عکاسی کرتا ہے کہ کمپنی کی مصنوعات اور آمدنی میں تیز رفتار اضافہ جاری ہے۔
اسی طرح، ایم جی ایکس نے سلور لیک کے ساتھ شراکت داری میں الٹیرا کے 51 فیصد حصص کی خریداری میں سرمایہ کاری کی، جس سے کمپنی کی مالیت 8.7 ارب ڈالر قرار پائی۔ اس کے نتیجے میں دنیا کی سب سے بڑی آزاد ایف پی جی اے کمپنی وجود میں آئی۔ مزید برآں، ایم جی ایکس نے ڈیٹا بریکس کے ایک ارب ڈالر کے سیریز K راؤنڈ کی قیادت بھی کی، جو کمپنی کی تیز رفتار ترقی کو مزید تقویت دے گا۔
ایم جی ایکس کے سی ای او اور منیجنگ ڈائریکٹر احمد یحییٰ کے مطابق کمپنی عالمی سطح پر نئی نسل کے مصنوعی ذہانت کے قائدین کی نشوونما اور توسیع کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نمایاں ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کے شراکت داروں کے ساتھ مل کر اے آئی انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں اور ایپلی کیشن لیئر پر جدت کو آگے بڑھا رہے ہیں، تاکہ پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہو اور سب کے لیے پائیدار معاشی ترقی کو ممکن بنایا جا سکے۔
اجلاس میں خالدون خلیفہ المبرک، جاسم محمد بوعتبہ الزعابی، پینگ ژیاؤ، مارٹن ایڈل مین اور احمد یحییٰ الادریسی نے بھی شرکت کی۔
ایم جی ایکس کا قیام مارچ 2024 میں ابوظہبی کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کونسل نے کیا تھا۔ یہ ایک ٹیکنالوجی سرمایہ کاری کمپنی ہے جو امارات اور عالمی سطح پر مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجیز کی ترقی اور اپناؤ کو تیز کرنے کے لیے عالمی شراکت داریوں کے ذریعے کام کر رہی ہے۔ کمپنی سیمی کنڈکٹرز، انفراسٹرکچر، سافٹ ویئر، ٹیکنالوجی پر مبنی خدمات، لائف سائنسز، آٹومیشن اور روبوٹکس جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری کرتی ہے جہاں اے آئی وسیع معاشی قدر اور اثر پیدا کر سکتی ہے۔