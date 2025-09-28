متحدہ عرب امارات 2025 میں مصری انجینئرنگ برآمدات کی سب سے بڑی منڈی

قاہرہ، 28 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات سال 2025 میں مصری انجینئرنگ مصنوعات کی سب سے بڑی منڈی کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اس شعبے میں مسلسل ترقی دیکھنے میں آرہی ہے جو مصر کی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے۔
انجینئرنگ ایکسپورٹ کونسل آف ایجپٹ کے مطابق، جو وزارت تجارت و صنعت کے تحت کام کرتی ہے، جنوری سے اگست 2025 کے دوران برآمدات میں 12 فیصد اضافہ ہوا اور ان کی مالیت 4.18 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، جو گزشتہ سال اسی عرصے میں 3.74 ارب ڈالر تھی۔
کونسل کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر مے حلمی نے بتایا کہ ہدفی منڈیوں میں نمایاں وسعت آئی ہے اور یورپ، ایشیا، افریقہ، امریکا اور عرب ممالک میں مصری انجینئرنگ مصنوعات کی برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، خصوصاً متحدہ عرب امارات میں۔
کونسل کے چیئرمین شریف السیاد نے کہا کہ یہ اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مصری انجینئرنگ سیکٹر عالمی سطح پر مقابلے کی صلاحیت رکھتا ہے، باوجود عالمی چیلنجز کے۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ برآمدی سطح شعبے کی تاریخ میں آٹھ ماہ کے دوران سب سے زیادہ ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 2025 کے آخر تک برآمدات 6 ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہیں۔