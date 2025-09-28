اوپن ماسٹرز گیمز 2026، ابوظہبی میں 25 ہزار کھلاڑیوں کی شرکت متوقع

ابوظہبی، 28 ستمبر 2025 (وام)--ابوظہبی 6 سے 15 فروری 2026 تک اوپن ماسٹرز گیمز کی میزبانی کرے گا، جس میں 100 سے زائد ممالک کے 25 ہزار سے زیادہ کھلاڑی 37 کھیلوں میں حصہ لیں گے۔
یہ ایونٹ انٹرنیشنل ماسٹرز گیمز ایسوسی ایشن (IMGA) کا مرکزی عالمی مقابلہ ہے جو ہر چار سال بعد منعقد ہوتا ہے اور اسے دنیا کا سب سے بڑا کثیرالکھیل ایونٹ تصور کیا جاتا ہے جس میں کمیونٹی کی سطح پر ہزاروں ایتھلیٹس شریک ہوتے ہیں۔
انٹرنیشنل ماسٹرز گیمز ایسوسی ایشن کا قیام 1985 میں عمل میں آیا اور اسے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کی جانب سے ماسٹرز اسپورٹس کی نمائندہ تنظیم کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ ادارہ “سب کے لیے کھیل” کے فلسفے کے تحت کھیلوں کے فروغ کے لیے کام کرتا ہے۔
منتظمین کے مطابق، ابوظہبی 2026 کا مقصد معاشرے کے ہر طبقے کو کھیلوں میں شمولیت کی ترغیب دینا، صحت مند اور فعال طرزِ زندگی کو فروغ دینا اور دنیا کے سامنے امارات کی ثقافت و ورثے کو اجاگر کرنا ہے۔
یہ گیمز 30 سال یا اس سے زائد عمر کے افراد کے لیے کھلے ہوں گے (تیراکی کے لیے عمر کی حد 25 سال ہوگی) اور ان میں مہارت کی کوئی شرط نہیں ہوگی۔ ان گیمز کے مقابلے ابوظہبی، العین اور الظفرہ کے 20 سے زائد مقامات پر ہوں گے۔
ابوظہبی اسپورٹس کونسل کے سیکریٹری جنرل عارف العوانی نے کہا کہ یہ ایونٹ امارات کے وژن سے ہم آہنگ ہے جو ہر عمر کے افراد کو کھیلوں میں حصہ لینے کی ترغیب دیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ گیمز کھیلوں میں نسل در نسل شرکت کو بڑھائیں گے اور ملک میں کھیلوں کا ایک دیرپا ورثہ چھوڑیں گے۔
انٹرنیشنل ماسٹرز گیمز ایسوسی ایشن کے سی ای او جینس ہولم نے یقین ظاہر کیا کہ ابوظہبی ایڈیشن منفرد ہوگا کیونکہ امارت کے پاس عالمی معیار کی سہولیات اور بڑے کھیلوں کے انعقاد کا وسیع تجربہ موجود ہے۔ ان کے مطابق یہ ایونٹ 1,40,000 سے زائد ہوٹل نائٹس، 5 ارب سے زیادہ سوشل میڈیا امپریشنز اور 165 ملین درہم سے زائد اسپانسرشپس پیدا کرے گا۔
اوپن ماسٹرز گیمز ابوظہبی 2026 کے سینیئر ایڈوائزر پیٹر وہیلر کے مطابق، سب سے زیادہ مقبول کھیل فٹبال ہوگا جس میں 14 ہزار کھلاڑی شریک ہوں گے، اس کے بعد والی بال (2,160)، سات کھلاڑیوں کا فٹبال (2,000)، ایتھلیٹکس اور سائیکلنگ (1,500، 1,500) اور تیراکی، ٹرائیتھلون اور برداشت کے گھڑ دوڑ کے مقابلے (1,000، 1,000، 1,000) شامل ہوں گے۔
اس کے علاوہ جیو جِتسو (1,200)، کراٹے (300)، تائیکوانڈو (300) اور جوڈو (300) جیسے مارشل آرٹس بھی شامل ہوں گے، جبکہ ٹینس (250)، ٹیبل ٹینس (760)، بیڈ منٹن (850) اور پیڈل (500) کے مقابلے بھی ہوں گے۔
روایتی اماراتی کھیل جیسے کہ اونٹوں کی دوڑ (300)، بازی گری (250) اور روایتی دھو کشتی رانی (1,500) بھی نمایاں حیثیت میں پیش کیے جائیں گے۔