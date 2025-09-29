ہانگ زو میں چوتھی گلوبل ڈیجیٹل ٹریڈ ایکسپو اختتام پذیر، یو اے ای مہمانِ خصوصی

ہانگ زو، چین، 29 ستمبر 2025 (وام)--چین کے صوبہ ژی جیانگ کے شہر ہانگ زو میں منعقدہ چوتھی گلوبل ڈیجیٹل ٹریڈ ایکسپو پیر کو اختتام پذیر ہوئی، جس میں متحدہ عرب امارات نے انڈونیشیا کے ہمراہ مہمانِ خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔
اس موقع پر یو اے ای نے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن، نالج اکانومی کے فروغ اور ڈیجیٹل ٹریڈ میں عالمی شراکت داریوں کو مستحکم بنانے کے اپنے عزم کو اجاگر کیا۔
ایکسپو میں مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل ہیلتھ، ورچوئل ریئلٹی، ای کامرس، ڈیجیٹل معیشت، سائبر سیکیورٹی اور اسمارٹ سٹی ٹیکنالوجیز کو نمایاں کیا گیا۔ یو اے ای نے اپنے قومی پویلین میں فِن ٹیک، ڈیجیٹل اکانومی، مصنوعی ذہانت اور اسمارٹ انوویشنز کے منصوبے پیش کیے۔
اس موقع پر یو اے ای کے کمرشل اتاشی عبداللہ الباشی النعیمی نے کہا کہ اس تقریب میں شرکت چین اور امارات کے درمیان گہرے معاشی تعلقات کی عکاسی کرتی ہے اور عالمی ڈیجیٹل اکانومی میں یو اے ای کے نمایاں کردار کو مضبوط بناتی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ یو اے ای میں ڈیجیٹل ٹریڈ نے حالیہ برسوں میں بڑی ترقی کی ہے اور ڈیجیٹل اکانومی اسٹریٹجی کے تحت اس کا ہدف ہے کہ 2031 تک نان آئل جی ڈی پی میں اس کا حصہ 20 فیصد تک بڑھایا جائے۔
النعیمی کے مطابق چین اور یو اے ای کے تجارتی تعلقات نے شاندار جست لگائی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت گزشتہ 41 برسوں میں 800 گنا بڑھ چکی ہے۔ صرف 2025 کے پہلے چھ ماہ میں نان آئل تجارت 50 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی۔
انہوں نے بتایا کہ اس وقت 16 ہزار 500 سے زیادہ چینی کمپنیاں امارات میں کام کر رہی ہیں، جو 2024 میں 15 ہزار 500 تھیں، اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ یو اے ای کا کاروباری ماحول کتنا پرکشش اور لچکدار ہے۔
ایکسپو منتظمین کے مطابق یو اے ای نے اپنی مضبوط انفراسٹرکچر اور بڑھتی ہوئی ڈیجیٹل معیشت کے ذریعے عالمی تعاون کو فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کیاہے۔