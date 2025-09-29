صدر شیخ محمد بن زاید کی برادرانہ دورے پر قاہرہ آمد، مصری صدر نے پرتپاک استقبال کیا

قاہرہ، 29 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان آج برادرانہ دورے پر عرب جمہوریہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ پہنچے۔
قاہرہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مصری صدر عبدالفتاح السیسی نے ازت مآب شیخ محمد بن زاید اور ان کے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔
دونوں رہنماؤں نے ملاقات کے دوران خوشگوار گفتگو کی، جس میں دوطرفہ تعلقات کے دیرینہ برادرانہ تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔
صدر شیخ محمد بن زاید کے ہمراہ آنے والے وفد میں ڈپٹی چیئرمین صدارتی کورٹ برائے خصوصی امور عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، صدرِ کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان وزرا اور دیگر اعلیٰ حکام شامل ہیں۔