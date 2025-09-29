2027 تک راس الخیمہ میں فضائی ٹیکسی سروس کا آغاز، تاریخی معاہدے پر دستخط

راس الخیمہ، 29 ستمبر، 2025 (وام)--راس الخیمہ کے حکمران اور سپریم کونسل کے رکن عزت مآب شیخ سعود بن صقر القاسمی کی موجودگی میں راس الخیمہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی، امریکی کمپنی جوبی ایوی ایشن اور برطانوی کمپنی اسکائی پورٹس انفراسٹرکچر کے درمیان اسٹریٹجک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے، جس کے تحت 2027 تک راس الخیمہ میں پہلی فضائی ٹیکسی سروس شروع کی جائے گی۔
یہ معاہدہ صقر بن محمد سٹی میں حکمران کے محل میں منعقدہ ایک تقریب میں ہوا، جہاں شیخ سعود نے جوبی ایوی ایشن کے سی ای او اور بانی جو بن بیورٹ اور اسکائی پورٹس کے سی ای او ڈنکن واکر کا استقبال کیا۔ اس موقع پر راس الخیمہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل اور محکمہ سول ایوی ایشن کے قائم مقام ڈائریکٹر جنرل انجینئر اسماعیل حسن البلوشی سمیت اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔
شیخ سعود بن صقر القاسمی نے کہا کہ یہ اقدام امارات کے اس وژن کی عکاسی کرتا ہے جو جدید اور پائیدار ٹرانسپورٹ کے ذریعے مستقبل کو نئی شکل دینے کا ہدف رکھتا ہے۔ انہوں نے اسے شہریوں کے معیارِ زندگی میں سرمایہ کاری اور راس الخیمہ کی حیثیت کو رہائش، سیاحت، کاروبار اور سرمایہ کاری کے عالمی مرکز کے طور پر مزید مستحکم کرنے کی سمت ایک اہم قدم قرار دیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ منصوبہ ایک ایسا انقلابی قدم ہے جو امارت کے پرعزم حال کو روشن مستقبل سے جوڑتا ہے اور خوابوں کو ایسی کامیابیوں میں بدلتا ہے جو آنے والی نسلوں تک قائم رہیں گی۔
شراکت داری کے تحت راس الخیمہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے تعاون، اسکائی پورٹس کی ورٹی پورٹ انفراسٹرکچر میں مہارت، اور جوبی کے آل الیکٹرک ای وی ٹول (eVTOL) طیارے کو یکجا کر کے پہلی فضائی ٹیکسی سروس کو ڈیزائن، تیار اور آپریٹ کیا جائے گا۔
یہ منصوبہ راس الخیمہ کے 2030 موبلٹی ماسٹر پلان کے مطابق ہے اور راس الخیمہ سمیت امارات بھر میں تیز اور سہل ٹرانسپورٹ کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرے گا۔ اس کے ذریعے نہ صرف راس الخیمہ کے اندر فضائی ٹیکسی نیٹ ورک قائم ہوگا بلکہ دبئی اور راس الخیمہ کو آپس میں جوڑنے کے لیے انٹر-امارات کوریڈور بھی قائم کیا جائے گا، جس سے دبئی کے مجوزہ فضائی ٹیکسی سروس کو راس الخیمہ کی اہم سیاحتی و تجارتی تنصیبات سے منسلک کیا جائے گا۔
ماہرین کے مطابق اس منصوبے کے ذریعے سفری وقت میں ڈرامائی کمی آئے گی۔ مثال کے طور پر دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جزیرہ المرجان تک کا سفر جو کار کے ذریعے ایک گھنٹے سے زیادہ لیتا ہے، فضائی ٹیکسی میں صرف 15 منٹ سے بھی کم وقت میں مکمل ہوگا۔ جوبی کا یہ الیکٹرک طیارہ ایک پائلٹ اور چار مسافروں کو بیک وقت لے جا سکتا ہے، جو نہ صرف تیز اور پرسکون سفر فراہم کرے گا بلکہ شور اور اخراج کے بغیر ماحولیاتی طور پر بھی محفوظ ہوگا۔