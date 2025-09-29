بھارتی ساحل کے قریب کم دباؤ کا نظام، امارات پر کوئی اثر متوقع نہیں: نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی

ابوظہبی، 29 ستمبر 2025 (وام)--نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی (NCM) نے بتایا کہ بھارتی ساحل کے قریب ایک کم دباؤ کا نظام موجود ہے اور موسمی ماڈلز کے مطابق یکم اکتوبر کو عرب سمندر کے شمال مشرق میں ایک ٹراپیکل سسٹم بننے کا امکان ہے جو بعد میں عرب سمندر کے وسط کی طرف بڑھ سکتا ہے۔
سینٹر نے وضاحت کی کہ ٹراپیکل سسٹم کی شدت اور اس کے راستے سے متعلق درست معلومات اس کی تشکیل کے بعد ہی حاصل ہو سکیں گی۔
ادارے نے مزید کہا کہ اس صورتحال کا متحدہ عرب امارات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تاہم ایسے موسمی واقعات میں تیزی اور غیر متوقع تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اس لیے سینٹر صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور کسی بھی نئے پیش رفت پر باقاعدہ اپ ڈیٹس فراہم کرے گا۔