متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کی شہزادی عبتہ بنت عبدالعزیز کے انتقال پر سعودی فرمانروا سے تعزیت

ابوظہبی، 30 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے خادم الحرمین الشریفین، شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے نام تعزیتی پیغام بھیجا ہے، جس میں انہوں نے شہزادی عبطہ بنت عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔
اس موقع پر، وائس پریذیڈنٹ، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم، اور نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور صدارتی عدالت کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے بھی سعودی فرمانروا کو تعزیت کے پیغامات بھیجے ہیں۔