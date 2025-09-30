فجیرہ میں توانائی مارکیٹس فورم، 300 سے زائد ماہرین اور حکام کی شرکت متوقع

فجیرہ، 30 ستمبر، 2025 (وام) --سپریم کونسل کے رکن اور فجیرہ کے حکمران عزت مآب شیخ حمد بن محمد الشرقی کی سرپرستی میں، فجیرہ یکم اور دو اکتوبر کو 13واں توانائی مارکیٹس فورم کی میزبانی کرے گا۔
رواں سال فورم کا عنوان "بدلتی دنیا میں مڈ اسٹریم توانائی صنعت کس طرح ترقی کے نئے امکانات تراش سکتی ہے: خطرات اور مواقع" ہے جس کے دوران عالمی معیشت، توانائی کی فراہمی کے تحفظ اور سیاسی و اقتصادی تبدیلیوں کے اثرات پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔
فورم میں توانائی اور صنعت کے شعبوں سے متعلق مختلف نشستیں اور خصوصی ورکشاپس شامل ہیں، جن میں مقامی، علاقائی اور بین الاقوامی ماہرین و فیصلہ ساز شریک ہوں گے۔
تقریب میں دنیا بھر سے 300 سے زائد شرکاء کی آمد متوقع ہے، جن میں توانائی اور صنعت کے اعلیٰ حکام اور ماہرین شامل ہوں گے۔ یہ فورم مارکیٹ کے مستقبل پر تبادلہ خیال، خطرات کا جائزہ لینے اور غیر یقینی معاشی ماحول میں ممکنہ مواقع تلاش کرنے کا ایک اہم پلیٹ فارم ثابت ہوگا۔