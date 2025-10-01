سربیا کے وزیر اعظم اور اماراتی سفیر کی باہمی تعاون کے فروغ پر گفتگو

بلغراد، یکم اکتوبر، 2025 (وام)--جمہوریہ سربیا میں متحدہ عرب امارات کے سفیر احمد حاتم المنہالی نے سربیا کے وزیر اعظم جورو ماچوت سے ملاقات کی۔
ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف اہم شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کیا گیا تاکہ دونوں ملکوں اور عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس دوران باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر بھی گفتگو ہوئی۔
سفیر احمد حاتم المنہالی نے امارات اور سربیا کے قریبی تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے پُرعزم ہے، تاکہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنایا جا سکے۔
وزیر اعظم جورو ماچوت نے بھی دونوں ممالک کے گہرے تعلقات اور تعمیری تعاون کو سراہا اور مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے وسیع مواقع پر زور دیا ہے۔