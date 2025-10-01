دنیا کے بڑے دارالحکومتوں میں شدید گرمی کے دنوں میں 25 فیصد اضافہ، رپورٹ

لندن، یکم اکتوبر، 2025 (وام)--ایک تازہ تجزیے کے مطابق دنیا کے بڑے دارالحکومتوں میں اب ہر سال 1990 کی دہائی کے مقابلے میں 25 فیصد زیادہ شدید گرمی کے دن ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔
بین الاقوامی ادارہ برائے ماحولیات و ترقی (IIED) نے 2024 میں دنیا کے 20 سب سے زیادہ آبادی والے دارالحکومتوں میں 30 برس (1994 تا 2023) کے دوران گرمی کی شدت کا جائزہ لیا، جس میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے زیادہ درجہ حرارت والے دنوں میں مسلسل اضافہ سامنے آیا۔
اس سال کے تازہ اعداد و شمار اور مزید 40 دارالحکومتوں کو شامل کرنے کے بعد یہ واضح ہوا کہ 2024 دنیا کا سب سے زیادہ گرم سال رہا، جیسا کہ عالمی موسمیاتی تنظیم نے تصدیق کی ہے۔
واشنگٹن، میڈرڈ، ٹوکیو اور بیجنگ سمیت متعدد بڑے شہروں میں انتہائی گرم دنوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ تجزیے کے مطابق 43 بڑے دارالحکومتوں میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ درجہ حرارت والے دنوں کی اوسط تعداد 1994 تا 2003 میں سالانہ 1,062 تھی، جو 2015 تا 2024 میں بڑھ کر 1,335 ہو گئی۔
رپورٹ کے مطابق روم اور بیجنگ میں شدید گرمی کے دنوں کی اوسط تعداد دوگنی جبکہ منیلا میں تین گنا بڑھ گئی۔ میڈرڈ میں اب اوسطاً سالانہ 47 دن 35 ڈگری سے زیادہ ریکارڈ ہوتے ہیں، جو اس سے پہلے 25 دن تھے۔ لندن جیسے نسبتاً معتدل موسم والے شہر میں 30 ڈگری سے زیادہ درجہ حرارت والے دنوں کی تعداد دوگنی ہو گئی ہے۔
آئی آئی ای ڈی کی محقق آنا والنیکی کے مطابق عالمی درجہ حرارت حکومتوں کی توقعات سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس سے کہیں زیادہ تیزی سے جتنا ان کا ردعمل نظر آ رہا ہے۔ موافقت اختیار نہ کرنے سے کروڑوں شہری غیر آرام دہ بلکہ خطرناک حالات سے دوچار ہوں گے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ ترقی پذیر ممالک کے غیر منصوبہ بند یا کم آمدنی والے علاقوں میں یہ اثرات مزید شدید ہوں گے کیونکہ وہاں کم معیار کی رہائش عام ہے، جبکہ دنیا کے ایک تہائی شہری کچی آبادیوں یا غیر رسمی بستیوں میں رہتے ہیں۔
ماہرین کے مطابق فوسل فیول کے استعمال سے پیدا ہونے والی عالمی حدت ہر گرمی کی لہر کو مزید شدید اور بار بار رونما کر رہی ہے۔ ماحولیاتی بحران کو جنم دینے والے یہ اخراج اب بھی بڑھ رہے ہیں، حالانکہ پیرس معاہدے کے مطابق عالمی درجہ حرارت کو صنعتی دور سے پہلے کی سطح پر 1.5 ڈگری تک محدود رکھنے کے لیے 2030 تک اخراج میں 45 فیصد کمی ناگزیر ہے۔